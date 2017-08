Compartir Tweet



Los grandes se enfrentarán el 14 de agosto, para cuando se fijó la primera de las dos jornadas que compondrán la Copa de Campeones Uruguayos, de la que también participarán Defensor Sporting y Danubio.

La fecha es muy poco oportuna para Nacional, que pocos días antes (el 10 de noche) afrontará lo que Martín Lasarte definió como “el partido más importante del semestre”: la revancha copera ante Botafogo.

Sin embargo, la empresa organizadora fijó el 14 de agosto, y esto cayó muy mal en la interna tricolor. Desde hace tiempo se hablaba de que era la fecha más probable, pero los albos confiaban que finalmente se buscaría un modo de programar el clásico de modo tal que no quedara tan cerca de la “final” en Rio de Janeiro.

Ante esta situación, el club presidio por José Luis Rodríguez puede llegar incluso a evaluar poner a la Tercera División. “Si ellos ponen la Tercera, nosotros ponemos la Cuarta. Tenemos un muy buen equipo”, retrucó Juan Pedro Damiani. Lo lamenta el clásico, que debe jugarse por contrato, ya que puede llegar a estar sumamente devaluado. Quizás la televisión presione para que ambos pongan lo mejor que tienen.

“En ninguna cabeza entra”

Hace tiempo se viene hablando de la posibilidad de que el clásico se jugara el 14, lo que de inmediato generó malestar en Nacional. Martín Lasarte fue claro al referirse al tema: “En ninguna cabeza entra, pero volvemos al tema del dinero. Lo que pasa que acá dicen ‘dale, vamo arriba, jugamos no pasa nada’. Esto no está bueno, no le da seriedad. El clásico está muy por encima de nosotros. A veces hay que intentar hacerlo de manera adecuada”.

Respecto a la chance de poner la Tercera, el DT dijo: “No lo hablé con el presidente, hemos comentado lo que he comentado ahora, parece una fecha poco conveniente. El partido con Botafogo, ganemos o no, es muy difícil que no nos deje secuelas”.

Diego Arismendi fue igualmente contundente: “No me parece correcto, pero no depende de mí. Se debería priorizar cuando un equipo está jugando por la Copa, darle el interés y la importancia de lo que se está jugando”.

Los detalles

Pese a la comprensible postura de Nacional, el clásico se llevará a cabo. Será el lunes 14 a las 20.30 horas en el Estadio Centenario. A primer turno, desde las cinco de la tarde, se enfrentarán Danubio y Defensor. Los ganadores se enfrentarán en el segundo turno del miércoles 16, y los perdedores jugarán por el tercer puesto.