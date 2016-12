En la misma asamblea de clubes en la que se aprobó el balance y se reglamentó la forma de clasificación a las copas internacionales, se definió que la tabla del descenso en 2017 solo acumulará los puntos del Uruguayo Especial 2016 y de la temporada 2017, por lo que Peñarol arrancará en el 14° puesto, es decir, en zona de descenso directo, pues bajan a Segunda los tres últimos.

La intención de algunas instituciones para modificar el régimen del descenso para el Uruguayo 2017 no llegó a ser considerada por la Asamblea, manteniéndose la redacción actual que fue aprobada a mitad de año.

Algunas instituciones pretendían que se promediara también el Campeonato Uruguayo 2015/16 que finalizó en junio y que ganó Peñarol, pero esto no ocurrirá.

El asunto no llegó a ser considerado siquiera, debido a que en el Consejo de Liga de la Segunda División Profesional del pasado miércoles, este tema no prosperó y la votación fue para no innovar. Segunda Profesional tiene veto en asuntos de ascensos y descensos, por lo tanto, el solo hecho de su voto negativo hizo caer la pretensión de Plaza, sin que la Asamblea General llegase a considerarlo.

Así empieza la tabla del descenso en 2017

Equipos / PJ / Pts. / Prom.

Nacional / 15 / 34 / 2,333

Wanderers / 15 / 29 / 1,933

Danubio / 15 / 29 / 1,933

Defensor / 15 / 25 / 1,666

Liverpool / 15 / 24 / 1,600

BostonRiver / 15 / 22 / 1,466

Cerro / 15 / 22 / 1,466

Racing / 15 / 20 / 1,333

Fénix / 15 / 19 / 1,266

River Plate / 15 / 18 / 1,200

SudAmérica / 15 / 17 / 1,133

Juventud / 15 / 17 / 1,133

Rampla Jrs. / 15 / 17 / 1,133

Peñarol / 15 / 15 / 1,000

Plaza / 15 / 12 / 0,800

El Tanque / 00 / 00 / 0,000