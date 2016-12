Por: Gerardo Bassorelli

Desde que en 2009 la IFFHS designó a Peñarol “Equipo del Siglo XX en América del Sur”, desde filas aurinegras se ha manifestado que se trataba de una designación oficial de FIFA. Además, en Peñarol instauraron la denominación “Campeón del Siglo” sustituyéndola por “Equipo del Siglo” y así se popularizó esa frase, tanto que hasta se la escogió como nombre para el nuevo estadio.

Desde hace 8 años se discute si la IFFHS es un organismo oficial de FIFA. Es fácilmente comprobable que no tiene ninguna relación y tampoco FIFA toma como válidas las distinciones de esta federación alemana (la IFFHS).

No nos interesa meternos en la discusión entre hinchas de Peñarol y Nacional sobre quién ganó más títulos o quién fue el mejor del siglo pasado, pero como medio de prensa estamos obligados a echar luz sobre temas que generan confusión. En este caso, el propósito de TRIBUNA es demostrar que FIFA e IFFHS son cosas diferentes. Pero, por si quedaba alguna al respecto, tenemos un ejemplo muy fresco: este martes IFFHS publicó que Simeone en clubes y Santos en selecciones fueron elegidos por esa federación como los mejores DT de 2016. Sin embargo, FIFA entregará el Premio “The Best al Entrenador de la FIFA” el próximo 9 de enero y Simeone no figura entre los tres nominados. Los ternados por FIFA son Claudio Ranieri, Fernando Santos y Zinedine Zidane. Además, mientras IFFHS entrega dos premios, uno a mejor DT de club y otro a mejor DT de selección, la FIFA entrega un solo premio a mejor DT.

La IFFHS y sus elegidos

Este martes, IFFHS informó: Diego Simeone fue premiado por la IFFHS como mejor entrenador del año. Entre los seleccionadores, el galardón fue para el de Portugal. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó los resultados de las votaciones de especialistas de 56 países respecto a los mejores entrenadores y seleccionadores de 2016. Entre los técnicos de clubes, el predilecto por la mayoría fue Diego Simeone, 2° Zidane (Real Madrid), 3° Ranieri (Leicester), 4° Guardiola (Bayern – Man. City), 5° Emery (Sevilla/PSG).

Entre los seleccionadores el premiado fue Fernando Santos, conductor del combinado portugués que se alzó con la Euro, 2° Lars Lagerbeck (Suecia – Irlanda), 3° Joachim Löw (Alemania), 4° Chris Coleman (Gales), 5° Didier Deshamps (Francia).

La FIFA y sus elegidos

El pasado 2 de diciembre el portal oficial FIFA.com informaba lo siguiente:

Ya se han revelado los tres candidatos finales al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de fútbol masculino; y en la lista figuran los artífices técnicos de las dos historias más épicas de 2016 junto con un neófito en los banquillos. Claudio Ranieri, del Leicester City, Fernando Santos, seleccionador de Portugal, y Zinedine Zidane componen el triunvirato definitivo después de reducirse la lista de nombres de diez a tres. Y sólo uno de ellos será distinguido como el mejor, el lunes 9 de enero en Zúrich.

Ingresando aquí se puede leer la noticia completa: http://es.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/news/y=2016/m=12/news=ranieri-santos-y-zidane-finalistas-a-entrenador-de-la-fifa-de-futbol-m-2857297.html