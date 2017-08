Compartir Tweet



Sobre las 5:30 horas de ayer culminó en Cámara de Diputados la votación del artículado de la Rendición de Cuentas, así como de sus aditivos. El punto final de la votación fueron los impuestos, los cuales finalmente fueron aprobados. Eduardo Rubio, de Unidad Popular, acompañó al Frente Amplio a la hora de aprobar el aumento de la Tasa Consular, como el gravamen de los juegos de azar.

La Tasa Consular aumentará un punto dentro del MERCOSUR, yendo de 2% al 3%. En cuanto a aquellos países que no conforman el bloque, el aumento será de 3 puntos, pasando de 2% a 5%. Por su parte se aplicará el IRPF a los premios de los juegos de azar, se aprobó un impuesto a los premios de los slots y además la banca de Loterías y Quinielas pagará IRAE. Con la aprobación de estos aumentos podrá financiarse los incrementos del gasto para el 2018: INAU.

Se aumentará el presupuesto para INAU, ASSE, UTU, ANEP, Fiscalía de Corte, Ineed e Inisa. Por su parte se aprobó, con el apoyo de parte de la oposición, cambios en el fondo de solidaridad. Se pagará por un máximo de 25 años, hasta los 70 años de esas y hasta que el contribuyente se jubile. Respecto al proyecto, únicamente lo que no se aprobó fue un artículo de todo el proyecto.

En general la Rendición de Cuentas se aprobó el pasado miércoles con votos del Frente Amplio, sumándole a ellos el apoyo de Gonzalo Mujica (hoy independiente) y de Fernando Amado (Partido Colorado).

Posteriormente los impuestos tuvieron el apoyo de Rubio, y el resto en su mayoría de Amado, además de los votos del Frente Amplio.

En el artículo 111, que buscaba la creación de un cargo de confianza en educación, por no tener mayorías absolutas no se aprobó, siendo éste el único que no tuvo luz verde.