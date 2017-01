Nacional envió una contrapropuesta a los brasileros tras el reajuste en el que solo les pagaría un 75% de lo pactado inicialmente para jugar el cuadrangular “Campeones de América”. Si les pagan 150.000 dólares, los tricolores participarán ya que Lasarte pretende tener competencia internacional.

Tanto a Nacional como a Peñarol inicialmente se les ofreció 100.000 dólares por participar de un cuadrangular en Porto Alegre con Olimpia y Gremio, sin contar los premios que rondaban entre 100.000 y los 200.000 dólares más. El fin de semana, después que un sponsor se cayera, lo ofertado para que los grandes vayan a Brasil bajó el 75%. Esto generó malestar, de tal forma que algunos dirigentes de Nacional no querían participar del cuadrangular.

De todas formas, ante la necesidad del plantel de sumar competencia internacional, se les envió una contrapropuesta a los organizadores. La misma fue por US$ 150.000 por disputar el campeonato. Finalmente los organizadores aseguraron que le darán dicho monto a los tricolores, por lo que todo indica que el 21 de enero habrá clásico entre Nacional y Peñarol.

Despiertan interés

Hay dos zagueros de Nacional que generan interés dentro del país. Rafael García, quien también puede jugar como volante de marca, fue contactado por el entrenador de Danubio que quiere contar con él. Aún no hubo ninguna comunicación formal entre los clubes, pero el DT está interesado en “Rafa” a quien lo tuvo en Nacional.

El otro que interesa pero a equipos del medio y del exterior es Matías Malvino. El ex zaguero de Defensor Sporting está en la mira de Rampla Juniors, pero debido a que el club no tendrá participación internacional, Pablo Bentancur no lo cederá en préstamo al equipo “Picapiedra” ya que no se podrá mostrar. Además dos clubes internacionales están tras los pasos del jugador, uno argentino y otro de Ecuador.