Ante el pedido de renuncia el presidente aseguró que "de pesado no me van a sacar"

Enrique Saravia apareció y cargó contra Diego Lugano, a quien señaló como gran responsable del movimiento de los jugadores del medio local que le pidieron la renuncia a la presidencia de la Mutual. “De pesado no me van a sacar” aseguró el titular del sindicato; mientras que yendo a la carga contra la “Tota” manifestó: “No va a venir Lugano a decirme cómo se maneja un gremio, me quiere tirar para afuera porque sé muchas cosas de él”.

“Lugano me quiere tirar para afuera”

Después de un largo tiempo recluido y sin hacer declaraciones, pese a que los jugadores del medio local solicitaron que renunciara a la presidencia de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Enrique Saravia apareció públicamente y apuntó contra Diego Lugano. El mandamás de la gremial aseguró en el programa 100% Deporte de Sport 890 que el ex capitán de la selección “me quiere tirar para afuera porque sé muchas cosas de él”.

“Quique” dijo que los jugadores del medio local “están manijeados por los de la selección” y contó como empezó el conflicto con los Celestes: “Los jugadores de la selección, hace ya unos seis o siete años, no vienen haciendo las cosas como las tienen que hacer. Por algo no viajé más con la selección. Hablé con Lugano inmediatamente después del Mundial de Sudáfrica para que se hiciera un partido y que la recaudación fuera para el gremio.

Lugano rotundamente me dijo que no y se dio la creación de la Fundación Celeste, a la cual no fuimos invitados”. Además agregó: “Ahí ya tuvimos una discusión porque me llamaron para explicarme y les dije que estuvieron mal porque la fundación tenía que salir desde adentro del gremio, que tiene más de 60 años.

Los jugadores de la selección pasan y la Mutual sigue. Todos sabemos que el fútbol en algún momento se termina. Si yo soy jugador nuevo de la selección y me venís a pedir una parte del premio para la Fundación Celeste, ¿por qué tengo que darte mi parte?”, dijo.

Cargando contra Lugano, manifestó que “para el gremio un jugador que no está en la selección ni en el medio local no existe”. “Fui presidente del gremio en América durante cinco años, así que no va a venir Lugano a decirme cómo se maneja un gremio. Ayudé a los gremios de Venezuela, Costa Rica, Perú y Ecuador en sus armados.

Casi todos los convenios de América están hechos en base a los de nuestra Mutual y a Agremiados de Argentina”. “Si Lugano es el que está empujando todo esto, ¿por qué no me llama él? Yo sé muchas cosas de él y por eso me quiere tirar para afuera. Como hombres deberíamos sentarnos a hablar cuál es el problema”, añadió Saravia.

“Así no me voy”

Fueron 590 las firmas de los jugadores del medio local que solicitaron la renuncia por parte de Enrique Saravia. Ante esto el presidente de la Mutual se manifestó señalando que “el 15 de agosto de 2016 hubo elecciones y al mes empezó toda esta movida y esta problemática.

Si no querían a la directiva tuvieron tiempo de sobra para conformar una lista; tres años, que es lo que dura un mandato. Si hubieran armado una lista, yo capaz que ni me presentaba. Me quedaba a explicarles cómo era el funcionamiento y los presentaba en FIFPro. Pero así de pesado a mí no me sacan”.

Las aguas estaban divididas en el ente. De un lado Saravia y por el otro Fabián Pumar que terminó renunciando. Pero para “Quique” la renuncia del ex secretario general se debió al último comunicado que emitió el gremio, con el cual no estaba deacuerdo: “Creo que renunció por el último comunicado que sacó la directiva, con el que no estaba de acuerdo, así como yo no estuve de acuerdo con el primero que salió”.

“En el primer comunicado se decía que la Mutual había estado errónea en vender los derechos de imagen de los jugadores, pero nosotros pensamos que no es así. Godín y Lugano le pidieron a Pumar que sacara ese comunicado. Siempre tuvimos la autorización de los jugadores”, agregó.

En cuanto a las posturas de algunos futbolistas del medio local, Saravia se mostró desconforme con la actitud de algunos jugadores que entiende quieren “hacer una guerra civil”. Entre los señalados apareció el nombre de Michael Etulain, arquero de Danubio que a funcionado como vocero del grupo de jugadores que pide la renuncia de Saravia.

“¿Dónde hizo la carrera Etulain? ¿Cuántos años jugó acá? Jugó en Bolivia, en Argentina y creo que en Portugal. ¿Cobró derechos de imagen en esos países? No cobran porque en todas las agremiaciones del mundo los jugadores ceden los derechos de imagen, que es con los que subsisten las agremiaciones”, concluyó al respecto.

Derechos de imagen

En cuanto a los derechos de imagen de los jugadores de la selección, el presidente de la Mutual, Enrique Saravia explicó como era el funcionamiento: “Nosotros le dábamos 4 mil dólares por partido al grupo de selección de derechos de imagen.

Todos sabían que la mayor parte del dinero (ingresos de FIFPro y Tenfield que rondaban aproximadamente US$ 545 mil) quedaba para la Mutual. Se le daba a los jugadores 4 mil por partido jugado y el resto quedaba para el funcionamiento de la Mutual”.