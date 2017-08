Compartir Tweet



En los últimos días, la negativa del banco Santander ha ido en aumento: no quiere aceptar cuentas bancarias de las farmacias que venden marihuana. Incluso, la preocupación de los comerciantes ha sido mayor ante la indecisión del Banco República con respecto a este tema.

Ayer se estipuló, según “El Observador”, que la venta dependerá del gobierno de Estados Unidos, el cual debe decidir si modificará su normativa para que el cannabis no sea considerado una sustancia prohibida en los mercados internacionales. Esa fue la conclusión que se llegó en la reunión que mantuvo el Banco Central con el Centro de Farmacias de Uruguay en el día de ayer.

Según contó el abogado de la gremial, Pablo Durán, los comerciantes esperaban salir de la reunión con una alternativa que les permitiera vender marihuana sin dejar de operar con la banca local, pero el BCU les transmitió que no hay expectativas de que eso suceda hasta que Estados Unidos no apruebe una ley que habilite a los bancos de ese país a trabajar con dinero obtenido del cannabis legal.

“La cuestión de los bancos ha sido realmente una nueva traba al proceso. Pero cabe aclarar que ya se había alertado antes”, declaró a REPÚBLICA Radio Bruno Calleros, integrante del Movimiento por la Liberalización del Cannabis. Entiende que el único que ha presentado el cierre de una cuenta ha sido el banco Santander.

“Cabe recordar que es una institución bastante cuestionada a nivel internacional desde el año 2014 por encubrir distintas actividades de lavado. Por tanto, cuando hablan de las cuentas bancarias, uno tiene que saber de quién viene este planteo. Además, en el concierto internacional las bancas se han visto envueltas en distintas actividades de lavado y de tráfico internacional”, agregó.

Asimismo, explicó que todos estos inconvenientes están supervisados por la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos. “Incluso la Ley 19.172, que regula el cannabis, ha sido cuidadosa para que no haya ninguna injerencia de capitales no legítimos. Por tanto, la actitud del banco Santander tiene que ver con una transnacionalización de las legislaciones: ¿hasta dónde los acuerdos internacionales pueden ir en contra de la independencia y la soberanía de los países?”.

Antecedentes

Varios bancos de plaza entre los que está el Santander, el Scotiabank y el Banco República ya han cerrado cuentas de empresas que trabajan con cannabis.

Si bien hasta ahora los dos primeros ya han anunciado que no aceptarán a clientes cuyos fondos provengan del mercado de la marihuana, el BROU todavía no tiene una postura definitiva tomada ya que el tema no ha sido tratado por el directorio. Cabe mencionar que el Banco República, en otras oportunidades, cerró las cuentas de un productor de cáñamo y de una empresa vinculada con la marihuana medicinal.