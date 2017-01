Santiago Romero, pretendido por varios equipos del exterior tras grandes temporadas en Nacional, aseguró que hoy no piensa en su posible salida del club, “no lo hablo con mi representante”. Después si llega una oferta concreta, dependiendo de la misma, definirá su futuro. Además se refirió al clásico venidero, la Copa Libertadores y hasta el inicio de Peñarol en puestos de descenso.

El mediocampista Santiago Romero se ha convertido en uno de los referentes del club y seguramente, ante la partida de Victorino, será el capitán sustituto del club. “Sin dudas, esta es mi segunda cada, estoy muy feliz acá. Hemos cumplido varios de los objetivos que nos propusimos y queremos seguir en eso. Esperamos hacerlo”, dijo el “Colo” al respecto de haberse trasformado en un jugador emblemático para el hincha y el resto del grupo. En cuanto a su momento el jugador indicó: “En lo personal muy bien, de a poco agarrando ritmo, sintiéndome cada vez mejor. Estamos trabajando muy bien, contentos de estar acá”.

Desde el exterior el nombre de Santiago Romero suena en varios mercados debido a todo lo bueno que ha hecho en estas temporadas. Pese a esto el jugador no piensa en su posible partida: “Sinceramente no he hablado con mi representante al respecto de una posible salida. Hoy salir al exterior no lo tengo presente, no lo hablo, solo pienso en Nacional, en la pretemporada y en mis compañeros. Después se verá”.

El próximo 21 de enero se jugaría el clásico de verano por la Copa que se disputará en Brasil. En cuanto al partido ante Peñarol Romero dijo: “Somos concientes que es un partido importante, nuestra hinchada lo toma como un partido muy importante, y nosotros lo tomaremos de la misma manera”.

Los tricolores, al igual que en la temporada pasada, esperan realizar una buena Copa Libertadores. Lasarte ya dijo que es un sueño y sus jugadores siguen la línea: “La fase de grupos de la Libertadores es en lo que estamos enfocados, esperamos empezar con buen pie para afianzarnos en el grupo. Después que pasas es otra cosa y nosotros hemos demostrado que en el ida y vuelta nos hacemos importante, pero lo primero es el grupo de la Copa”, manifestó.

El nombre de Ronaldinho comenzó a sonar fuerte puertas para adentro. Todo Nacional está ilusionado con que el 10 brasilero llegue. El Colo se refirió al respecto: “Básicamente nos reímos un poco, es una figura mundial. Sería algo muy grande que llegara, él fue el mejor del mundo que se este nombrando para venir acá es buenísimo y si se concreta mejor aún. Si se da será bienvenido”.