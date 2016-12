El deseo de Peñarol se volvió realidad. Rafael Fernández interrumpió la licencia que había solicitado para presentar formalmente su renuncia a la vicepresidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, apegándose así al pedido del club mirasol, que como se sabe mantiene una tensa relación con el Ejecutivo.

Ahora, los aurinegros buscan llenar la vacante que quedó en el ente rector del fútbol nacional. El gran candidato a reemplazar a “Rafa” es Edgar Welker, nombre propuesto por el propio Juan Pedro Damiani, cuya palabra suele ser ley en Peñarol.

El gran candidato

Todos los caminos parecen conducir a Welker. Durante la sesión del Consejo Directivo que tuvo lugar ayer, el presidente arrojó sobre la mesa esa posibilidad, que fue recibida con diversos puntos de vista.

Mientras el oficialismo se apegó a lo propuesto por Damiani, la oposición consideró que el no es el mejor candidato para ocupar la vicepresidencia de AUF. Sin embargo, y debido a que algunos consejeros ignoraban que se abordaría este tema, por lo que no llegaron al Palacio Peñarol con una decisión formada, se decidió que el tema se defina en la sesión de la próxima semana.

El Sentimiento 1891 se pronunciará en contra al nombramiento de Welker, camino que probablemente sea seguido también por el Movimiento 2809. Ricardo Rachetti, de Renovación Aurinegra, no definió aún su postura, pero desde la interna creen que estará del lado de la oposición.

De darse este escenario, habrá 5 de 11 votos contra la designación de Welker, quien dispondrá de uno de los 6 votos restantes para definir la situación. Hay quien cree que no correspondería que se elija a sí mismo, pero parece evidente que lo hará si de eso depende que se materialice el deseo de Damiani. Si tanto Welker como los cinco integrantes del oficialismo alzan la mano en el Consejo de la semana que viene, la suerte quedará echada, y la AUF tendrá nuevo vicepresidente.

El otro nombre que se baraja es el de Fernando Goldie. Sin embargo, él mismo se bajó. “Algunos dirigentes de Peñarol me nombraron para integrar la AUF, pero no acepté porque sólo quiero trabajar para mi club. Además pienso que Welker será un excelente vicepresidente”, declaró el dirigente al sitio web Ecos, dejando en claro que solo un hecho inesperado alejará al ex vicepresidente de Peñarol de la AUF.

“Es preferible dar un paso al costado”

La búsqueda de un nuevo representante de Peñarol en AUF (más allá del rótulo de “neutral”) surge a raíz de la renuncia de Rafael Fernández, que durante la víspera oficializó su alejamiento del ente. Él mismo explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

“La situación de que el club (Peñarol) se reunió e insistió con el pedido del cargo me hizo tomar esta decisión. Primero era contra el Ejecutivo, y después específicamente hacia mí el pedido del cargo. Mucha gente me decía que me quede, pero en la vida a veces hay tomar ciertas decisiones. Hay que asumir responsabilidades. Ya le mandé la carta a Wilmar”, manifestó “Rafa” en Sport 890.

“Me siento fuerte, bárbaro y con ganas, pero hay situaciones políticas que te llevan a esto. Yo tuve un quiebre importante en la famosa asamblea del 10 contra 9. No me perdonaron el voto a Nike. Eso, además de un quiebre, marca la independencia debe tener uno al estar en un cargo neutral, más allá de que fui nominado por Peñarol, el club de mis amores. Uno está bastante mayor para tomar resoluciones que no les gustan a otros. Es preferible dar un paso al costado que hacer cosas que no quiero hacer”, agregó.

Finalmente, se refirió al hecho de ocupar un puesto neutral cuando todo el mundo sabe de qué equipo es hincha: “Damiani me dijo que tengo más puesta la camiseta celeste que la de Peñarol. Yo creo que al llegar al cargo de neutral, uno tiene que aprender a serlo. Uno debe actuar por todos los clubes, en forma mesurada y justa. Soy de Peñarol, pero soy neutral”.