La dirigente social Milagro Sala saldrá del penal de Alto Comedero en Jujuy (Argentina) y será trasladada a una vivienda de la localidad de El Carmen, donde cumplirá prisión domiciliaria. El juez Gastón Mercau dictó en las últimas horas la prisión domiciliaria de Sala, quien está detenida desde enero de 2016, al aceptar la resolución que en ese sentido había efectuado dos semanas atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El magistrado afirmó que la mujer será trasladada cuando la familia acondicione la vivienda.

Mercau brindó ayer una conferencia de prensa para aclarar que, tras disponer la prisión domiciliaria, Sala deberá esperar antes de salir de prisión a que la casa sea “acondicionada por la familia”, mientras se aguarda también que la resolución sea firmada por el otro magistrado que interviene en las causas, Pablo Pullaro Llermanos.

Los abogados de Sala afirmaron que la casa elegida por el juez para que se cumpla la prisión domiciliaria está “inhabitable”, ya que fue saqueada y no cuenta con agua ni luz.

Sala permanece en prisión preventiva desde enero de 2016. La activista de 52 años, fue detenida por una protesta organizada contra el gobernador de esa provincia, el oficialista Gerardo Morales, y permanece en prisión preventiva por la acumulación de varias causas por fraude, violencia y corrupción. Su detención ha sido cuestionada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH, aunque las autoridades argentinas alegan que dichos organismos internacionales no conocen todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de ponerla en libertad sólo corresponde a la Justicia.

La líder de la agrupación barrial Tupac Amaru fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de daños, en el juicio donde estaba imputada por liderar un escrache contra Morales en 2009, cuando el actual gobernador radical era senador.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, emitió un comunicado en diciembre en el que pidió que Sala sea liberada basándose en “los principios interamericanos en materia de derechos humanos”. Almagro manifestó que “la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso”, y que “el sistema político no puede declarar a Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho”.

LA FRASE

“El sistema político no puede declarar a Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho”. Luis Almagro, secretario general de la OEA.