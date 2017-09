Sendic: espera el fallo “con tranquilidad” y dice que no va a abandonar sus responsabilidades

Compartir Tweet



A 24 horas para que se conozca el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre el vicepresidente de la República, los diferentes sectores y bases del Frente Amplio cierran sus primeros acuerdos de cara al Plenario Nacional. Raúl Sendic dijo estar esperando la resolución con mucha tranquilidad, sabiendo que “Las responsabilidades que tengo no las voy a abandonar”. El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo está siendo una figura clave a la hora de unir a los distintos sectores y las bases intentando llegar a un acuerdo para que en el Plenario Nacional del 9 de setiembre haya finalmente una resolución en cuento a la figura de Raúl Sendic. “Hay que pensar en el día después”, dijo Castillo, esperanzado en que se pueda dar vuelta la página rápidamente a este capitulo que ha sacudido del Frente Amplio.

Mañana a las 11:00 horas se conocerá el fallo del TCP sobre Raúl Sendic, y previo a conocerse el mismo se trabaja en acuerdos. La mayoría de los sectores, como de las bases comparten que para el 9 de setiembre hay que lograr quórum, con el fin que el tema se termine allí. Si bien la Lista 52 planteó que si no se lograba una resolución en el Plenario Nacional debía llamarse a un plebiscito interno, los demás sectores y bases comparten en llegar a una definición para dar vuelta la página.

El otro punto donde hay acuerdo es la discusión en el Plenario Nacional, la cual buscarán que no dure más de tres horas para que la jornada no sea desgastante y evitando alguna confrontación innecesaria.

Posteriormente está en análisis evaluar la actuación del Tribunal de Conducta Política; sin contar que además hay que fallar respecto a la figura de Raúl Sendic.

“Nuestro trabajo para alcanzar consensos”

En esa línea se expresó el Comité Central del Partido Comunista, quien tras la reunión que tuvieron en la pasada jornada, emitieron un comunicando donde “comprometemos nuestro trabajo para alcanzar los más amplios consensos en el Plenario Nacional del FA del 9 de setiembre, que abordará el informe del Tribunal de Conducta Política referido a la actuación del compañero Raúl Sendic durante su trabajo en el directorio de ANCAP. Tenemos opiniones, las hemos brindado, y lo seguiremos haciendo, en las reuniones con todos los sectores y las bases y en los organismos de nuestro Frente Amplio. Todo nuestro esfuerzo estará destinado a construir una salida política de unidad que recoja la ética y la fraternidad que históricamente han caracterizado al Frente Amplio y los frenteamplistas”. El comunicado fue votado por unanimidad por los integrantes del Comité Central del PCU.

A su vez el diputado Gerardo Núñez dijo a LA REPÚBLICA que el “Partido Comunista está tratando de construir los máximos acuerdos posibles” por lo que hay que “bajar la pelota al piso y descomprimir para analizar con cabeza fría el fallo” que se conocerá mañana.

“Las responsabilidades que tengo no las voy a abandonar”

Mientras los diferentes sectores del Frente Amplio intercambian opiniones de cara al Plenario y el PCU estaba reunido buscando fijar lineamientos de trabajo para el 9 de setiembre, el vicepresidente Raúl Sendic se encontraba en Las Piedras, en el Comité Unidad y Lucha, hablando sobre su situación.

“El Plenario es soberano y tiene que tomar una decisión”, dijo el legislador, quien señaló haber dado los pasos indicados tras ponerse a la orden del TCP: “Lo que queda por delante no depende de mí, depende de la decisión que tomen los compañeros, tanto los que van a analizar la situación a partir de que se conozca el informe, como de los que van a participar del Plenario”. Respecto a la decisión que se pueda tomar en el Plenario Nacional, Sendic dijo esperar el fallo con “absoluta tranquilidad, sabiendo que las responsabilidades que tengo y he asumido no las voy a abandonar, ni la de ser frenteamplista ni la que me dio la ciudadanía”. La semana pasada la Mesa Política del Frente Amplio decidió que el fallo del Tribunal de Conducta Política se conozca mañana, 5 días antes del Plenario Nacional. Al respecto el vicepresidente dijo que esa postura “me parece bien. Siempre se había hecho previamente que se conozca el fallo. Los que tienen que tomar la decisión irán con una posición al Plenario. Los compañeros del TCP trabajaron para ellos”.

Mientras el TCP definía su posición fueron varias las versiones que trascendieron respecto al fallo, el cual el legislador desconoce, según indicó: “Tengo versiones del fallo, pero no lo conozco. Espero que las versiones no sean acordes con el fallo, pero en realidad lo espero con mucha tranquilidad. No tengo preocupación. Tengo una responsabilidad sobre la forma en la que se procedió. No me gustaron las filtraciones, ni el manejo en los medios. Pero hay cosas que no las puedo decidir”.

“La relación con Tabaré ha sido de dos hermanos”

Raúl Sendic, consultado sobre la relación que tiene con el Presidente de la República, dijo que “con Tabaré (Vázquez) he estado trabajando todo este tiempo. Hemos mantenido siempre una excelente relación de trabajo, como presidente y vicepresidente. El otro día vi una información que se publicó en la prensa que no es real sobre un supuesto pedido del presidente”. “La relación con Tabaré ha sido de dos hermanos, compañeros del Frente Amplio, como hemos sido siempre. En la relación de trabajo me siento apoyado. De este tema concreto hace por lo menos dos meses que no hablamos”, añadió.