Por: Por Enzo Olivera Desde Barcelona, especial para Tribuna

“¿Te preocupa la mala racha de Suárez?”. Fue la pregunta que TIBUNA hizo a Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al Derbi de ciudad. El técnico contestó: “No. Los números de Luis Suárez no sólo hay que razonarlos con el gol, sino con lo que aporta al equipo en trabajo.

Me parece una nimiedad”. Esa nimiedad o insignificancia -como catalogó el DT a la sequía del ex Nacional- fue el respaldo perfecto para el goleador.

Le resultó a Luis Enrique, porque lo bancó en el peor momento. Momento que se vio en cada tapa de prensa. En cada bar. En cada café de La Rambla, La Barceloneta y Plaza Cataluña.

Era el tema. El salteño sumaba cinco duelos sin marcar; su último tanto, había sido el pasado 5 de abril ante el Sevilla y 24 días después, el ‘9’ del Barça aprovechó un pase atrás del central del Espanyol José Manuel Jurado… Suárez encaró al golero Diego López y definió con pierna derecha, de borde externo a un palo.

Tranquilo. Sin estrés. Con nervios de acero. Sin importar los reproches a su sequía. Silencio en el Estadio Cornellá. Él lo gritó. Los hinchas albiazules lo insultaron.

Él lo siguió gritando. Se sacó la mufa. Era el minuto 50. Era el 0-1. El cuadro ‘perico’ entró en desesperación y perdió pelotas en mediocampo, las que recuperó Busquets para Messi. El ‘10’ se hizo un festín en un partido en donde pintó todos los trazos en el arte ‘culé’ de tocar y tocar la pelota.

El argentino habilitó a Iván Rakitic y el croata definió suave y cruzado por encima del golero. Era el minuto 76. Era el 0-2. Pero quedaba más… Más de Messi, que volvió loco al zaguero Aarón, despeja mal un centro del argentino y el balón le cae a Luis Suárez, que se saca a Diego López en el área chica y marca a placer. Era doblete uruguayo.

Era el minuto 86. Era el 0-3. “Claro que estoy contento por los dos goles que he conseguido hoy por lo que significan. Lo importante es ayudar al equipo, no importa quien logre los goles”. Dijo Luis Suárez. Atrás quedaron Málaga, Juventus, Real Sociedad y Real Madrid.

Atrás quedó la peor racha personal, porque el goleador no llevaba tantos encuentros sin anotar desde el 22 de noviembre de 2014. Concretamente en sus cinco primeros compromisos como barcelonista. “Quiero dejar claro que no estaba en absoluto obsesionado por no marcar en estos últimos partidos. Son las cosas del fútbol”, cerró sonriente.

Volvió la magia

Volvió de la mano de Messi y de la efectividad de Suárez. El crack argentino fue quien manejó todos los circuitos del Barcelona. Fue ágil. Fue claro. Fue volante más que delantero. Fue quien rompió la jaula ‘perica’ que planteó Quique Sánchez Flores con Caicedo en ataque, que más que atacante fue el primero en presionar, golpear y hacer faltas. Y con 4 centrales en mediocampo -Jurado-Sánchez-Javi-Piatti- el DT intentó más que generar juego, romper el juego. No le resultó. Esta vez el rosarino fue un ‘10’ clásico, más que el media punta que nos tiene acostumbrado.

Quebró cinturas, enganchó hasta al árbitro. Fue imposible de marcar. Messi aprovechó el alto nivel de Piqué en la zaga y entregó a Rakitic, Busquets y André Gomes. Siempre. Siempre. Messi administró. Su presión fue la que confluyó en los errores del Espanyol en los pies de Jurado y Aarón.

Y ahí, Suárez fue más ‘9’ que nunca. No se vio a un Suárez enganchado, por las bandas o en esas corridas típicas de él, en donde amaga y se mete al área. No. Esta noche fue oportunista. Sigiloso. Molesto. Rezongón. “No aparece Suárez”, comentaban los relatores. “¿Seguirá la sequía?”, decían otros de prensa escrita. No. Nada. Olfateó dos pifias y clavó dos goles que pueden significar una Liga. “El partido no ha sido nada fácil.

En la primera parte al Espanyol le ha salido muy bien el planteamiento defensivo pero nosotros hemos jugado en todo momento con una enorme intensidad, ganas y ambición y hemos sabido aprovechar la ocasión para ponernos por delante en el marcador y eso, claro, nos ha dado mucha tranquilidad y, a partir de ahí, hemos controlado muy bien el partido y hemos sabido sentenciarlo en la parte final”.

Hay que ligar

Ganar y también ligar. Porque no basta con que el Barça gane todos sus partidos. El problema para los hinchas catalanes es que Real Madrid –a pesar de ser segundos- tiene la misma puntuación que el Barça 81 dianas.

En lo único que los de Luis enrique ganan es en goles a favor, 104 contra los 92 de los de Zidane. Pero… el gran pero, es que a los merengues les resta un partido pendiente contra el Celta, duelo que podría entregar La Liga a los madridistas.

Lo que se viene para los blaugranas es Villarreal, Las Palmas y Eibar. “Hemos jugado con enorme intensidad, ganas y ambición. Debemos ganarlo todo… El rival tiene partidos complicados”, analizó el goleador de la celeste, claro, porque los de Ronaldo, Benzemá y compañía tienen enfrente al Granada, Sevilla, Málaga y el duelo aplazado contra los gallegos de Vigo.

Pero… para eso todavía falta, será el 17 de mayo. Antes, el Barcelona tiene la obligación. Sí. La obligación, de ganar todo. Absolutamente todo. Ganar partidos, ganar confianza y ganar goles.

Como los que ganó en el pie de Suárez y en la sonrisa de Luis Enrique entrando a la sala de prensa. Irónico.

Con humor. Des estresado. Y al ingresar fue consultado por TRIBUNA: “¿Recuperas goles en el mejor momento?… ¿Suárez? No estaba preocupado, tú y lo uruguayos sí. Luis Suárez aporta muchísimas cosas. El gol y él siempre estarán cercanos”.

Siguen iguales

Barcelona, que goleó 3-0 a Espanyol (goles de Luis Suárez a los 50’, Rakitik a los 76’ y Suárez a los 87’), y Real Madrid que venció 2-1 a Valencia (Cristiano y Marcelo sus goles) siguen liderando, ahora con 81 puntos. El 3° puesto lo pelean Atl. Madrid con 71 (goleó 5-0 a Las Palmas) y Sevilla con 68 (juega mañana ante Málaga).