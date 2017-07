Shorts con medias: la moda masculina que ya conquista las calles

Compartir Tweet



Una nueva moda que parece empezar a tomar auge por expertos en moda como Alexander Wang e incluso el New York Times. Sus comienzos fueron en distintas marcas, desde J Crew a Dries Van Noten. Ahora parece haber tomado vida en hombres reales, empezando por Hollywood con diferentes artistas como Jonah Hill.

Garrett Munce, reconocido editor en el mundo fashion, habló de esta nueva moda, luego de una visita a Brooklyn, en donde los pioneros de esta extraña moda eran hombres comunes y no modelos de grandes marcas.

“A donde sea que iba, veía adolescentes y jóvenes llevando medias, es algo nuevo que sigue un poco con la tendencia del skater”, afirmo el referente en moda.

El reconocido diseñador Alexander Wang dio su punto de vista acerca de este nuevo look: “Hay algo un poco juvenil de las medias con shorts, sobre todo cuando utilizo esa moda y me siento a gusto”. Eugene Tong, un estilista freelance y un referente acerca del estilo urbano por los fotógrafos, favorece el look ya que lo tiene incorporado en su día a día y ademas ayudó a que diferentes marcas como John Elliott, Public School, entre otras, incorporen esta tendencia a sus looks. “Es una de esas cosas que no deberías usar, como estilista estoy siempre buscando algo para presentar la rebelión de la moda”, dijo Tong.

Para llevar a cabo el look como se debe, Munce sugiere llevar unas medias altas como las de atletismo, mas que otras finitas bajas, también dio consejos, acerca de la altura de los shorts, “da un look muy 70’s con un short pequeño, pero también da una imagen de muy ‘dejado’ con uno muy largo”, agregó.

Mr tong fue mas allá: medias altas con shorts baggy: “Debes tener una actitud para poder llevar adelante el look, pero pienso que puede ser usado por cualquiera”.