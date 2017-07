Compartir Tweet



WhatsApp





El “Espacio 711” que no pudo formarse dentro de la lista de Sendic, definió su nombre.

Rumbo de Izquierda, así se llamará el sector que se abrió de la Lista 711 después de intentar formarse como Espacio 711 dentro del mismo. El diputado Gustavo Da Rosa contó que “tras la fundación del espacio se generó una estructura provisional que definió el nombre”. La primera reunión contó con más de 120 personas, y en menos de un mes esa cifra creció considerablemente. Después que la Corte Electoral apruebe su nombre, Rumbo de Izquierda solicitará unirse al Frente Amplio.

Tiempo atrás un grupo de integrantes de la Lista 711 planteó dentro del sector “formas de trabajo, organización y proyección política”, formando así un Espacio 711, pero la respuesta de los compañeros de la Lista no iba por el mismo camino. Ante la negativa de los participantes del grupo que encabeza Raúl Sendic sobre la existencia de un “Espacio 711”, el grupo en cuestión se terminó abriendo para el 24 de junio de este año fundar un nuevo sector que próximamente solicitará su ingreso al Frente Amplio.

El nombre, que aún no se había definido ya está. Este nuevo sector se denominará Rumbo de Izquierda. “Tras la fundación del espacio se generó una estructura provisoria que funciona como dirección nacional donde hay representantes de todo el país”, contó a LA REPÚBLICA el diputado Gustavo Da Rosa. Quien describió que la comisión en cuestión esta formada por “aproximadamente 25 compañeros” que se encargaron de definir el nombre, más allá que el 24 de junio, se habían manejado algunas posibilidades.

Respecto a los líderes del sector, claramente las figuras más visibles son los legisladores como es el caso del senador Marcos Otheguy, los diputados José Querejeta y Stella Viel y el suplente Gustavo Da Rosa, pero la coordinación está en manos de 30 compañeros, por lo que “no hay que olvidar al presidente de OSE Víctor Machado, los compañeros del Ejecutivo Nacional que son el general Gerardo Barrios, que es el presidente de UNASEV y su secretario general de Adrián Bringa”. Da Rosa recordó que “también compañeros en los distintos departamentos, básicamente en Canelones, que tiene una agrupación importante de 70 compañeros con el viceintendente Tabaré Costa, dos ediles (Eduardo Molinari hoy es presidente de la Junta), hay concejales y compañeros con otros cargos. Y además hay ediles en otros departamentos como es el caso de San José”.

Rumbo de Izquierda generó algunas comisiones para ir definiendo su estructura: Comisión de Contenido, de Organización, de Ética, Comunicación y Finanzas, que de momento son las que están trabajando. La Comisión Contenidos está trabajando en la definición de la ideología del sector. “Se está manejando un borrador, de documento ideológico que se manejó en el plenario del 24 de junio, del cual no se tomó una resolución”, dijo el diputado por Canelones, quien afirmó que seguramente “el próximo mes ya tengamos alguna aprobación al respecto para encontrar su definición, dónde nos paramos dentro del Frente Amplio, y también algunas visiones programáticas para salir de cara a lo que hoy nos compete que es gobernar”.

“Ese ‘Espacio 711’ hoy

es Rumbo de izquierda”

Después de la salida de estos integrantes del nuevo sector, fueron varias las versiones que vincularon su partida de la 711 con los ataques mediáticos a Raúl Sendic. Tras negar esto, el diputado José Querejeta dijo a LA REPÚBLIVA que “los compañeros nos habíamos planteado hace tiempos formas de trabajo, organización y proyección política, pero no encontrábamos retorno en algunos compañeros de la 711. Se frustraban una vez tras otra Congresos y encuentros, y finalmente tomamos una decisión de ir a un “Espacio 711”, los compañeros de la Lista 711 no lo vieron como una viabilidad y en una Asamblea decidimos retirarnos y formar algo que no dejó de ser ese “Espacio 711” que pensamos armar, hoy Rumbo de Izquierda”.