El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, reiteró a LA REPÚBLICA el interés del gobierno de llevar adelante un nuevo puente entre Uruguay y Argentina, aunque dejó en claro que primero es necesario avanzar en el análisis del proyecto a nivel binacional.

Explicó que de acuerdo a lo conversado hasta ahora, el proyecto uniría Punta Chaparro, “un poquito al norte de Nueva Palmira, y luego pasa por el delta del Paraná, encaja en Brazo Largo y llega a Zárate”.

“El puente y los cabezales son de aproximadamente 38 kilómetros, y estaría en un punto donde el río Uruguay es bastante estrecho. Es una obra importante, porque no tiene que ser una interferencia para la navegación del río y acorta más de cien kilómetros la distancia con Buenos Aires”, agregó.

El jerarca destacó la importancia de esta obra “ya que permitiría conectar casi directamente, y en pocos kilómetros, dos centros de granos en Salto y Nueva Palmira por carretera”.

“Tiene una potencialidad importante, y así se lo hemos manifestado al gobierno argentino. En realidad ya en el periodo anterior en el que fui ministro lo hablamos con el gobierno de entonces y ellos también lo veían como positivo, pero teníamos todo el problema de Gualeguaychú y no era muy sensato, cuando se estaba interrumpiendo un puente, tratar de hacer otro cerca”, indicó Rossi.

El ministro aseguró que la idea de llevar adelante la obra se reflotó el año pasado, “al punto que quien habló primero de esto fue la gobernadora de Buenos Aires y el embajador de Argentina, pero hay que instrumentar la forma de financiarlo, que puede ser por concesión de obra”.

No obstante, Rossi interpretó que esto recién podrán avanzar hacia una definición una vez que Argentina resuelva las instancias políticas que tiene en el corto plazo.

“Ahí habría que definir si es necesario conformar una comisión especial binacional o si podemos recurrir a la figura de la Comisión del Río Uruguay que es la que tendría competencia y de hecho es binacional y puede cumplir el papel de realizar los estudios para llevara adelante la obra”, aseguró.

Puerto de Montevideo

Víctor Rossi se refirió también a la situación planteada en el Puerto de Montevideo a partir de la decisión de la empresa belga, Katoen Natie, socia mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata, de vender sus acciones y dejar el negocio portuario.

“Katoen Natie es un emprendimiento muy importante para el Uruguay, siempre lo ha sido. Dinamizó la actividad portuaria desde la subasta en adelante, hizo inversiones e incorporó tecnología, contribuyó al crecimiento de la productividad en el país. Cuando llegó no era el único operador portuario, pero adquirió en la subasta el derecho a ser un operador especializado en contenedores”, observó.

Pero dejó en claro que el Puerto de Montevideo y el Sistema Portuario Nacional, “es mucho más que esta actividad tan importante, y nosotros siempre hemos tenido que preocuparnos por bien administrar las actividades e iniciativas que fortalezcan el funcionamiento del puerto”.

“Ellos en realidad están poniendo en venta la terminal de Contenedores, pero no están retirando los intereses que tienen invertidos en otras áreas del desarrollo económico del país. Según nos anunciaron, esta estrategia ya la aplicaron en Amberes mismo y redujeron su operación portuaria privilegiando el desarrollo de sus actividades logísticas, cosa que aquí en el Uruguay, desarrollaron con bastante éxito”, añadió.

“Nosotros vamos a procurar acompañar el proceso y facilitarlo en todo lo que se pueda para contribuir a que logren cerrar un buen negocio para ellos y también para que el país pueda seguir teniendo una actividad calificada en el Puerto de Montevideo”.

“Pero si no venden, porque no hay demasiados compradores para una terminal de esas características, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, procurando promover la actividad del puerto y cuidando la participación de cada uno de los operadores”, expresó.

Nueva terminal

Rossi no descartó incluso que pueda haber una nueva terminal de contenedores en el futuro. “Terminal Especializada hay una, pero también tenemos una terminal de granos y vamos a tener una terminal de celulosa, pero eso no nos impide tener otro tipo de desarrollo, no renunciamos a eso, y por lo tanto sí puede haber otras terminales”, recalcó.

“Es cierto que en este tiempo han salido comentarios de todo tipo, y hubo disputas de todo calibre, enfrentamientos entre las dos empresas y también con la Administración Nacional de Puertos, pero en cada caso cumplimos con nuestra obligación en función de los intereses del Uruguay y del Sistema Portuario Nacional, que no necesariamente es el de ninguno de los operadores portuarios por separado”, concluyó.