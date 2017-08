Compartir Tweet



Ronnie Wood de 70 años, uno de los legendarios integrantes de los Rolling Stones, se abrió en una entrevista con el diario británico Daily Mail y reveló que padeció cáncer de pulmón.

Wood, que el año pasado fue padre de gemelas, fue diagnosticado durante una chequeo médico previo al inicio de la próxima gira del grupo, prevista a partir del 9 de septiembre

Wood dejó de fumar un año antes de que nacieran sus gemelas hijas, Gracie Jane y Alice Rose, fruto de su matrimonio con la productora teatral de 39 años Sally Humphreys. La enfermedad salió a la luz cuando su médico le preguntó si quería hacerse un chequeo “en profundidad” para analizar el estado de su “corazón, pulmones y sangre”. “Entonces volvió y me dio la noticia de que tenía esa supernova ardiendo en mi pulmón izquierdo. Y, para ser completamente honesto, no me sorprendió”, dice el guitarrista.

El guitarrista recibió el diagnóstico hace tres meses, y aunque él se lo tomó con calma, su mujer sufrió mucho en las primeras semanas. Es que durante los primeros días, Wood tuvo que aguardar los resultados de estudios posteriores a la detección para verificar que la enfermedad no se había expandido.

“Si eso hubiese ocurrido, hubiese sido el final para mí”, se sinceró el músico inglés. Y agregó: “Tuve una semana en la que realmente no sabía que estaba pasando. Sally fue maravillosa. Sólo después de que pasó todo fue capaz de decirme cómo esos habían sido los peores siete días de su vida”. Wood remarcó que durante esa larga semana, tras enterarse de que tenía un problema en el pulmón izquierdo y a la espera de nuevos resultados, “todo pendía de un hilo”. A corazón abierto, contó que pensó mucho en que ese “podría haber sido el final del show, el momento de decir adiós”.

“Estaba preparado para las malas noticias, pero también tenía fe de que todo iba a salir bien”, reconoció. Y explicó por qué había decidido no hacer pública su enfermedad: “Más allá de los doctores, no le contamos a nadie porque no queríamos que el resto de la gente viviese el infierno que atravesábamos nosotros”.

Antes de saber que todo se solucionaría con una operación, el integrante de los Rolling Stones había decidido no hacer quimioterapia. “No iba a usar esa bayoneta en mi cuerpo. No iba a perder mi pelo, mi pelo no se iba a ir a ningún lado”, reveló.

Por último, tras contar que no se realizaba una radiografía de su pecho desde 2002, recordó cómo fue el momento previo a someterse a una intervención quirúrgica: “Antes de cerrar los ojos para la operación le dije a mi médico, ‘que comience la batalla'”.

Más calmado, Wood disfruta hoy cocinando, cuidando de sus hijas y viendo series de televisión, cuando no está de gira, relata el Mail. Wood se unió a los Rolling Stones en 1975 en reemplazo de Mick Taylor, que ya había sucedido a Brian Jones en 1969.