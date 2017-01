Era alocado pensar que Cristiano Ronaldo no ganaría el premio The Best, que la FIFA empezó a entregar ayer para reconocer al mejor jugador de un año. “Es un trofeo muy bonito, y muy pesado. Es la primera vez que se entrega y es muy especial ser el primero en recibirlo”, manifestó el vencedor.

Para los despistados, vaya el recuerdo de que el ente rector del fútbol mundial separó sus reconocimientos de la revista France Football (que da el prestigioso Balón de Oro), de modo que el nuevo galardón es la máxima distinción individual que reparte el organismo.

El portugués fue el gran protagonista de la ceremonia que tuvo lugar en Zúrich. Capitanes, entrenadores y periodistas de todo el mundo fueron consultados por FIFA, y el 34,5% determinó que CR7 fue el mejor futbolista del año pasado. Lionel Messi quedó segundo con 26,42% y Antoine Griezmann completó el podio al ser seleccionado por el 7,53% de los votantes, que dispusieron de una lista en la que figuraban 23 nombres.

Como se sabe, Luis Suárez fue el único jugador uruguayo que estaba entre las opciones. El salteño quedó quinto, ya que lo seleccionaron el 5,11% de los votantes.

“El mejor año de mi carrera”

No hacía faltar disponer de poderes sobrenaturales para saber que Cristiano Ronaldo terminaría ganando el premio. Si el luso fue reconocido en ocasiones en que quizás hubo jugadores más destacados que él (lo mismo sucedió con Lionel Messi), era inevitable que fuera reconocido tras un año en que ganó la Champions League, el Mundial de Clubes y la Eurocopa.

Su magnífico 2016 ya le había valido el Balón de Oro, que exhibió hace un par de días en el Santiago Bernabéu, el premio al mejor jugador de UEFA y otras tantas distinciones individuales.

“El 2016 fue el mejor año de mi carrera. Fue un año magnífico a nivel personal y deportivo y nunca olvidaré este año, declaró Ronaldo después de recibir el trofeo de Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.

“Cosa linda el trofeo. Se lo dedico a mis compañeros del Real Madrid, de la selección, y a mis entrenadores. Estoy en el mejor momento de mi carrera. Ha sido un año genial, tanto individual como colectivo. Muy agradecido a todos”, agregó el crack luso.

Faltó “Lio”

Una de las ausencias más sentidas fue la de Lionel Messi. Pocas horas antes de la ceremonia, Barcelona realizó un comunicado avisando que el club decidió que el argentino “priorice su preparación” para la revancha para el partido ante Athletic Bilbao, por Copa del Rey, que tendrá lugar mañana. Luis Suárez faltó por el mismo motivo, aunque se especula con que sabían que Ronaldo ganaría y prefirieron no ir a la gala.

Al portugués no le pasaron desapercibidas las ausencias, como demuestra el hecho de que en su discurso tras haber obtenido el premio dijera: “Me hubiese gustado que Messi estuviera aquí hoy, y el resto de jugadores del Barcelona, pero entiendo que no hayan venido”.