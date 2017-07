Compartir Tweet



A días del crucial partido ante Defensor, en que estarán en disputa puntos claves por la Tabla Anual y el pasaje a la final del Torneo Intermedio, la armonía en la interna de Peñarol sufrió un nuevo golpe.

A las declaraciones cruzadas de Gastón Guruceaga y Leonardo Ramos se sumaron las vertidas por Ronaldo Conceiçao, quien tuvo duras palabras contra el entrenador y hasta se animó a decir, en “100% deporte”, que “Si contara todo lo que tengo para contar acá explota todo”.

Una práctica atípica

Esto derivó en que el entrenamiento producido ayer en Los Aromos no fuera uno más. “Leo” charló a solas con el central brasilero, quien trabajará con la Tercera División hasta que finalice su contrato (en diciembre).

Lógicamente, también habló con Gastón Guruceaga, pero de esa reunión participó más gente. Los sicólogos que hace tiempo trabaja con el plantel, Óscar Ferro (entrenador de arqueros) y Marcelo Suárez, asistente técnico, se sumaron a la dupla e intercambiaron opiniones sobre lo sucedido a principios de semana, cuando el golero artíguense dijo “no sentir la confianza del DT” y este salió a contestarle en los medios.

La conversación, que tuvo lugar en la habitación del cuerpo técnico, duró aproximadamente 45 minutos, lo que obviamente postergó el comienzo de la práctica. Se considera que esta fue fructífera para mejorar los ánimos, que como cabe esperar no eran los mejores tras el fuego cruzado entre el arquero titular y el DT de Peñarol.

De modo que el proceso de normalización está en marcha, pero resulta poco probable creer que no quedarán huellas tras la primera crisis de gravedad que atraviesa el ciclo de Leonardo Ramos en Los Aromos.

¿Qué dijo Ronaldo?

Quien llegó con un bidón de nafta bajo el brazo para alimentar el incendio generado por el duelo Gruceaga-Ramos fue Ronaldo Conceiçao, quien no se tomó bien la noticia de que el cuerpo técnico lo bajaría a Tercera División, al tiempo que club tiene la intención de llegar un acuerdo para rescindirle el contrato. Vale recordar que el brasilero jugó apenas un partido como titular y estuvo más lesionado que disponible.

“Contento no estoy. Pasé por equipos grandes y chicos y nunca fui tan maltratado como acá. Ninguno vino a hablar conmigo”, expresó en Sport 890. Fue duro contra el DT. “Es mentira que él (Ramos) habla de frente con el jugador, como dijo ayer en la radio por lo de Guruceaga. Conmigo no fue de frente. Nadie vino a decirme nada”, mencionó previo a la charla que horas después se desarrolló en Los Aromos.

Contó cómo fue la única conversación que mantuvo con Ramos previo a la producida durante la víspera. “Hablé con Leo Ramos. Fue muy rápido y me dijo que lo mejor es que rescinda mi contrato. Le dije que tengo hasta diciembre con opción a uno más si Peñarol quiere, pero por cómo viene la mano no va a querer. Le dije que yo tampoco estaba contento porque no me siento importante. No me siento parte del grupo”, señaló.

Además, contó que desde el principio notó que no tendría muchas oportunidades en el club. “Cuando llegué me di cuenta que con Leo no iba a jugar. Sabía cómo venía la mano. Yo no era zaguero de él. Cuando llegué me di cuenta. Él no me pidió. Me trajeron los directivos junto al Tío Sánchez y Damiani”, relató. “Nos saludábamos y más nada”, dijo sobre su relación con el entrenador.

Luego, reconoció: “Admito mi cuota de culpa y de mala suerte con las lesiones. En el primer partido ligué mal porque a los 10 minutos me rompí el ligamento del tobillo. Jugué todo el partido arrastrando eso. Después de dos meses volví y me pasó lo mismo en una práctica, y luego me rompí una costilla. Eso me jugó en contra”.

“Lo único que quiero es seguir con mi carrera. Por plata no me voy a quedar seis meses en Peñarol. Me quedó un dolor muy grande por dentro. Yo estuve acá y más o menos sabía cómo era Peñarol. Tenía un año más de contrato en el Mineiro y lo resigné para venir a Peñarol. La cosa no salió como quería e infelizmente termina así”, finalizó.

Durante los días que quedan hasta el partido del sábado, los entrenamientos de Peñarol serán a puertas cerradas. Tal postura estaba definida desde antes que se produjeran los incidentes en la interna, pero sin dudas le vendrá bien a un grupo al que la privacidad puede servirle para seguir curando las heridas sufridas en los últimos días.