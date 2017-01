Durante la víspera se oficializó la quinta incorporación de Peñarol para afrontar el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores. Se trata de Ronaldo Conceiçao, el zaguero brasilero que conoce bien el fútbol uruguayo por su pasaje por El Tanque Sisley y River Plate, donde mostró su mejor versión.

El defensa se suma así a una lista que ya incluía a Ramón Arias, Kevin Dawson, Matías Mier y Lucas Cavallini. Ayer estuvo en el Parque Artigas, donde siguió desde el otro lado de la línea blanca los amistosos ante Juventud de Las Piedras. Obviamente, conoció personalmente a Leonardo Ramos y a sus nuevos compañeros, con quienes entrenará por primera vez en Los Aromos durante la jornada que corre.

En tanto, los dirigentes mirasoles no pierden la esperanza de incorporar a Walter Gargano. “Lo de Gargano se tiene que definir entre hoy y el martes”, contó en 1010 AM Pablo Boselli, representante del volante central que sigue conversando con Walter Pereyra, vicepresidente del club aurinegro. El hecho de que no esté siendo tenido en cuenta en Monterrey y sus ganas de venir podrían jugar un rol importante, pero la cosa está lejos de ser sencilla.

Adiós

En la columna de las bajas hay que apuntar el nombre de Ángel Rodríguez. El volante central, que llegó desde el club “darsenero” (dueño de la mitad de la ficha) pero estuvo lejos del nivel allí exhibido, será transferido a Emiratos Árabes.

Tucci, presidente de River Plate, detalló lo sucedido en Sport 890: “Finalmente se aprobó la venta. Oficialmente recién anoche a las 12 supimos el nombre del equipo. Fue una de las trancas que nos llevó a no estar de acuerdo con la transacción.

En lo personal sigo sin estar de acuerdo, fue un tema de la directiva. Siendo dueños del 50% de los derechos económicos no participamos en la venta. Nos vinieron a precomprar una parte. En la mitad de diciembre se planteó tema sobre cuánto le tocaría a River sin hablar del monto de la transferencia. River recibe 400.000 dólares y algo más, son tres meses de presupuesto pero no es lo que esperábamos. Ese monto no llega al porcentaje que teníamos”.