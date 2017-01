La defensa, zona crucial de cualquier equipo con aspiraciones serias, fue uno de los sectores que más trabajo le proporcionó a la gerencia deportiva de Peñarol. La incorporación del “Cachila” Arias fue solo la primera parte, pues Leonardo Ramos dejó en claro que necesitaba al menos un central más.

Los deseos del entrenador se cumplieron, ya que Ronaldo Conceiçao llegará esta noche a Uruguay y mañana firmará y se pondrá a las órdenes del club mirasol.

Durante la víspera, el defensa brasilero rescindió el contrato que lo unía a Atlético Mineiro para tener las manos libres y poder regresar al fútbol uruguayo. “Pasé la mañana reunido con la gente de Mineiro. Por suerte se solucionó todo y mañana (hoy) ya estoy llegando a Uruguay”, contó en “Tirando Paredes”.

Según dijo, es algo que esperaba hace largo tiempo. “Creo que la buena Copa Libertadores que hice con River Plate me ayudó mucho a llegar a Peñarol. Siempre tuve el sueño de defender esa camiseta, y hoy se me está dando la oportunidad”, confesó quien en horas se transformará oficialmente en la quinta incorporación de Peñarol.

“Estoy cumpliendo un sueño personal al llegar a Peñarol. Tengo la certeza y la fe en dios de que todo va a salir bien. Queda tiempo para trabajar duro con los compañeros y para llevar a Peñarol al lugar que tiene que estar, que es arriba en la tabla de posiciones”, agregó.

Juega de local

Aunque nació en Brasil, se siente como en casa en Uruguay. “Me siento un uruguayo más. Pasé grandes alegrías en ese país, especialmente con River Plate. Estoy re contento y feliz por lo que está pasando. Estoy acostumbrado a ese fútbol, lo conozco bien. La mayoría de mis amigos están en Montevideo, así que voy a estar en casa”, sostuvo.

Muchas veces, los hinchas les exigen más a los jugadores que vienen de afuera. Sin embargo, eso no amedrenta a Conceiçao: “Estoy tranquilo. Yo soy un uruguayo más. No me voy a esconder de la presión que hay, que es normal y tiene que existir en los equipos grandes que quieren conseguir cosas importantes. Hay que tener esa presión, y creo que estoy preparando para afrontarla”.

“Estoy tranquilo y acostumbrado a trabajar con la presión. Jugué en Internacional y ahora en Atlético Mineiro, así que sé lo que es ponerme la camiseta de un equipo grande. Confío que vamos a hacer un tremendo semestre”, añadió.

Con poco rodaje

Así llegará el zaguero de 29 años, ya que durante su pasaje por Atlético Mineiro no pudo jugar tanto como deseaba.

“Tenía la ilusión de sumar más minutos en Atlético Mineior. Juegue solamente cinco partidos, en los que anduve bien. Pero acá en Brasil la competencia es muy grande, y cuando uno no llega muy respaldado en varias cosas, pasa esto. Por eso tengo la voluntad de irme a Uruguay y estar en Peñarol, que siempre fue un sueño para mí. Gracias a dios, se está concretando todo para que sea una realidad”, declaró.

Sobre su estado físico y los trabajos que venía desarrollando en Brasil, dijo: “Estoy entrenando hace 8 días, en plena evolución física. Creo que necesito un ratito más de trabajos y amistosos. Eso me va ser muy útil e importante para mi puesta a punto. Considero que para los próximos días voy a estar en óptimas condiciones. Llego bien de peso y preparado para hacer un buen año con Peñarol”.

“Dispuesto a ayudar al equipo”

Consultado sobre qué zona de la zaga prefiere, disparó: “Yo juego más por la derecha. Nunca jugué por el lado izquierdo, pero si me necesitan por ese lado, estoy dispuesto a ayudar al equipo”.

Aunque Peñarol aún no oficializó su contratación, él sabe que las cosas están resueltas, por lo que ya habla como jugador aurinegro. “Llegaré para sumar el grupo, para hacer un grupo fuerte. Se nos vienen cosas importantes por delante”, es una de las tantas frases que lo demuestran.

“Siempre procuré en mi carrera estar en un equipo en que pudiera jugar. Lo logré en River Plate, donde tuve la seguidilla de partidos que da confianza para mejorar, crecer profesionalmente y sumar. Espero tener las mismas oportunidades en Peñarol”, finalizó.