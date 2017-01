Ronaldinho fue ofrecido a Nacional. Si bien la posibilidad de que llegue a priori parece inviable, “estamos viendo si habría alguna posibilidad con un sponsor del exterior”, manifestó el presidente tricolor José Luis Rodríguez. El empresario Pittini habló con el hermano del astro brasilero ofreciéndole “la posibilidad de jugar una última Copa Libertadores en un equipo grande”, aseguró.

Ilusión tricolor

Pese a que el presidente de Nacional le pide a los hinchas que no se ilusionen ante la posible llegada de Ronaldinho, lo cual parece imposible. Claramente sería la bomba del periodo de pases el desembarco del brasilero a nuestro fútbol, no por como está desde lo físico o lo futbolístico, sino por lo que representa su figura.

El empresario Flavio Perchman, después que Matías Pittini le diera que comenzara a realizar gestiones con Nacional, le ofreció al presidente José Luis Rodríguez traer a Ronaldinho Gaúcho, pero claro para que el brasilero llegue el dinero tiene que ser por demás importante y el club no está para una salidera económica de tal calibre ya que en dicho aspecto no la está pasando bien. “Hay algo que está claro: en el presupuesto de Nacional no está incluido para nada una cifra que sea acorde a lo que Ronaldinho hoy percibe por los partidos que juega”, dijo el “Puma” Rodríguez en el programa “Tirando Paredes” de Radio 1010.

Al respecto de las formas en las que se podrían traer al campeón mundial el titular tricolor aseguró que “estamos viendo si habría alguna posibilidad con sponsor nuevo, con un montón de circunstancias que podrían acercar a Ronaldinho pero lo veo como algo muy distante. Pero sería un sponsor del extranjero”.

La idea de los empresarios que manejan al ex Barcelona es que llegue al conjunto tricolor por una cifra importante, entre otras cosas, y cuelgue los botines en Nacional.

Rodríguez aseguró que la llegada de Ronaldinho “es algo muy lejano” por lo que le pide a los hinchas, que más allá del sueño de tener al crack, “no hay que ilusionarse con estas cosas, lamento que se filtró a la prensa porque es algo que manejamos desde hace uno 20 días y se filtró hace tres o cuatro”.

“Se potencia la marca Nacional”

El empresario Matías Pittini, el impulsor de este sueño para los tricolores, se refirió a las gestiones que está realizando. “Hablé con el hermano de Ronaldinho (representante del astro norteño) sobre la posibilidad de jugar una última Copa Libertadores en un equipo grande”, dijo. Además agregó: “En los próximos días tendremos reuniones en Brasil para ver los pasos a seguir. Ya que ahora se filtró en la prensa, estaría bueno que la hinchada de Nacional hiciera sentir el cariño al jugador. La llegada del jugador sería histórica”.

Como señaló su presidente, Nacional está en la búsqueda de un sponsor que pueda cubrir la llegada del brasilero, pero más allá de cualquier esfuerzo, el aspecto económico no es la prioridad: “Si fuera por números es imposible, hay otros mercados donde lo económico es muy pesado. Lo bueno que el está en Uruguay está una hora de su casa (en Porto Alegre).

Por suerte a nosotros la imaginación nos sobra para llevar algo así adelante, no es solo una propuesta económica”. “Nadie desconoce lo que es Nacional como Peñarol, él nació al lado de la frontera. No es que vienen y no saben nada. Si fuera solo por retirarse va a Emiratos Árabes o China. Pero el quiere competir y hacer una buena Copa. Eso es crucial”, añadió.

“A la marca Ronaldinho la sabemos explotar bien, es para hacer cosas muy interesantes con lo que él representa. Se potencia la marca Nacional a nivel internacional además. La noticia salió y ya en China se está hablando del interés del club por el jugador”, dijo el empresario al respecto del crecimiento que tendría el club tricolor a nivel internacional por contar con una figura del peso del brasilero.

Concluyendo, Pittini dejó la ilusión de lado de traer al astro a Uruguay y aseguró que “es difícil muy difícil que llegue, pero hay que hacer todo lo posible. No es sencillo pero tenemos una oportunidad única. Difícilmente se podrá dar la chance de traer jugadores de este nivel, espero equivocarme. Lo que esté a mi alcance lo haré, vamos a dar el 110 %. Es un tema de quebrar paradigmas y hacer historia”.

“Tenemos que hacer un esfuerzo. Nacional con las armas que tiene podemos presentarle algo bueno a Ronaldinho. Esto lo hacemos por trabajo claramente, pero también queremos marcar historia, esto sería un antes y un después. Esto es potenciar la Liga. Como empresario tenemos que aportar para mejorar el campeonato”, finalizó.