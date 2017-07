Compartir Tweet



La mítica banda británica Rolling Stone vuelve a ser noticia con el anuncio de un nuevo disco que titulado On Air In The Sixties saldrá al mercado el 8 de septiembre, destacan hoy medios especializados.

La publicación británica New Musical Express refiere que el álbum del cuarteto integrado por los veteranos Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, es producido en estudios de Nueva York y Londres, y tendrá 15 temas inéditos.

Además la entrega será acompañada por un libro homónimo de fotografías, entrevistas y otros materiales que recogen la historia los primeros 10 años de la legendaria formación creada en 1962. Para promocionar la nueva producción y otras imprescindibles dentro de su extensa discografía, los Stones emprenderán la gira No Filter, con la que visitarán 12 ciudades europeas.

El tour arranca el 9 de septiembre en Hamburgo y sigue por Munich, Zurich, Lucca, Barcelona, Amsterdam, Dusseldorf, y Estocolomo, entre otras urbes, hasta aterrizar en París, donde ofrecerán tres conciertos para poner punto final al periplo el 25 de octubre. La anterior entrega discográfica de la alineación es Blue & Lonesome, publicada en diciembre de 2016.