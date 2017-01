Roger Hodgson, ex integrante de Supertramp regresa a Uruguay para presentarse en vivo el 13 de marzo en el Teatro de Verano.

Hodgson es reconocido como uno de los más talentosos compositores, compositores y letristas de nuestro tiempo.

Roger co-fundó la banda de rock progresivo Supertramp en 1969, de la que formó parte durante 14 años, convirtiéndose en su voz legendaria.

Escritor y arreglista de la mayoría de los éxitos más grandes de Supertramp, que llevó a más de 60 millones de ventas récord, creó canciones increíblemente perdurables como “The Logical Song”, “Breakfast in America”, “Give a Little Bit,” “Take the Long Way Home”, Dreamer “,” It’s Raining Again “,” School “,” Fool’s Overture “y tantas otras que se convirtieron en la banda sonora de nuestras vidas.

Roger Hodgson ya no llena los estadios y ni siquiera usa el nombre de su vieja banda, Supertramp, pero eso no le molesta. La música, dice, debe ser vista como una industria de servicios.

Los roqueros británicos Supertramp rompieron en 1979 récords de asistencia en sus conciertos en muchos países, durante una extravagante gira para promover el álbum “Breakfast in America”.

Pero Hodgson, conocido por buscar la reflexión espiritual en su música, abandonó la banda cuatro años después diciendo que quería retirarse de la industria de la música y tener una familia en California, en el oeste de Estados Unidos.

Mientras el otro líder del grupo, Rick Davies, seguía actuando para Supertramp, Hodgson ha estado de gira continuamente –aunque sin grandes aspavientos– durante los últimos 15 años. Y dice que se siente más cómodo en los escenarios pequeños.

“Para ser honesto, no le presto mucha atención a lo que está pasando en la música o en la industria del entretenimiento”, dijo a la AFP hace dos años.

“Yo veo mi trabajo de una forma muy distinta. De hecho, pienso en la música como una industria de servicios”, dijo.