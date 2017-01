Rodrigo Mora se tiñó la cabeza, se pintó una banda roja en su pelo, en homenaje a la banda roja de la camiseta de River argentino. En esta entrevista con diario Olé, el riverense cuenta los motivos de tan curiosa decisión y además habla de su presente en el club millonario:

Mora se toma con humor las cargadas de sus compañeros por la banda roja en la cabeza. Feliz de estar en River, asume su nuevo rol como suplente de Driussi: “Seba se merece este momento”.

Los entrenamientos de River en Orlando tienen en general algunos invitados. Son jugadores de los Knights de la liga universitaria de fútbol, el equipo de soccer de la UCF, son empleados del campus, estudiantes. No conocen a ningún jugador de River, ni siquiera a Marcelo Gallardo, pero siempre se quedan mirando a uno: el de la banda roja en la cabeza.

“How is the player with the red stripe in the head?”, preguntan. Y es el que más llama la atención, sí. Es Rodrigo Mora, uno de los locos (desde ahora, Pájaro Loco) lindos que tiene el plantel de River que hace esta pretemporada en Estados Unidos. “¿Te gusta cómo me queda? Ja”, le pregunta a Olé mientras Rodolfo D’Onofrio pasa por detrás suyo con una chomba pistacho y hace morisquetas para que la Pulga se ría durante la entrevista.

Es un poco jugado, pero la gente te bancó, ¿no?

Seee, olvidate. Los hinchas me han demostrado por las redes sociales su cariño: estoy constantemente compartiendo con ellos fotos o videos de todos mis momentos, mis entrenamientos, y a la mayoría de los hinchas les ha gustado. Es algo lindo.

¿Cómo surgió la idea de la banda roja en la cabeza?

Fue una promesa que tenía que cumplir porque ganamos la Copa Argentina y nos clasificamos a la Libertadores. Se la hice a un amigo mío que se llama Teté. Le dije: “Gordo, mirá que si salimos campeones, me hago la banda roja”. Y ahí quedó. El no me creyó, y el domingo antes de viajar para Orlando, le tiré: “¿Me acompañás a la peluquería?”. “¿A qué?”, me pregunta. “¡A hacerme lo que te dije! A teñirme de rojo”. “¡No, vos estás completamente loco!”, me gritó, ja. No lo podía creer. Y bueno: acá estamos.

¿Dónde te cortaste?

Me corté en la peluquería de Fígaro, que es el peluquero que nos corta siempre a todos los chicos en el Monumental o en Ezeiza, así que aprovecho para decirle por acá que muchas gracias por el gran peinado que me hizo, ja. Y porque abrió el local sólo para hacerme esto, porque el domingo estaba cerrado. La verdad es que se pasó, le puso mucha onda. Y te digo la verdad, a mí me gustó cómo me queda, eh. Creo que me sienta bien, je.

A los hinchas les gustó… ¿Y a tus compañeros?

Y… El día que llegué me jodían un poco, obvio. Ahora me dicen Cardenal, ja. Pero después de que vuelva de la pretemporada me lo saco y ya está, sigo siendo Morita. Vamos a ver cómo me lo acomodan los peluqueros para sacármelo… Vamos a tratar de volver al look clásico.

¿Estas cosas te ayudan a comprarte a la gente?

No, bueno, la verdad es que yo les demuestro mi cariño por este club, por la camiseta que visto. Es un cariño mutuo, porque ellos me trataron siempre muy bien. Y yo lo demuestro dentro de la cancha y con algunas cosas como éstas. Es algo muy lindo.

No eras hincha, pero ya parecés el más fanático de River del plantel…

Es que es así, yo acá me siento como en mi casa, quiero mucho al club y me siento muy querido también. Me siento querido por la gente, por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por los dirigentes…

¿Ya está, entonces? ¿Te quedás a vivir?

River es un club para quedarse a vivir, sin dudas, pero eso no lo sé. No te puedo decir que me quedo porque si mañana aparece algo que me puede cambiar la vida, quedo atado a eso. Pero tampoco me voy a atajar: es muy lindo lo que estoy viviendo acá, estoy orgulloso de pertenecer a este club, estoy muy feliz en este lugar y mientras esté y mientras pueda, voy a seguir disfrutando acá.

Después, si en lo económico aparece algo que me cambie a mí y a mi familia, se verá. Estoy en el club más grande de América, pasé buenos momentos y malos momentos, como cuando me tocó irme, pero por suerte tuve una segunda oportunidad, me aferré a ella y lo disfruto todos los días.

¿Estás feliz incluso sin jugar tanto como antes?

Más allá de no tener la titularidad, creo que me siento importante. Bah, creo no: me siento importante para el grupo, para el equipo, y trato de dar todo de mí en cada entrenamiento. Y cada vez que me toca entrar, aunque sean unos minutos, doy todo para demostrarle al técnico que estoy, que quiero recuperar el lugar, que quiero jugar y que no me da lo mismo estar afuera o no.

Con Driussi así va a estar difícil recuperar el puesto, ¿no?

Ja, la verdad es que Seba se merece este momento, ha trabajado duro. Muchas veces le tocó esperar y nunca bajó los brazos. Antes de arrancar la pretemporada pasada estaba por irse a préstamo, decidió quedarse y a mí como su amigo me llena de orgullo que hoy pueda demostrar lo que es en River. Y que siga así, que si él anda bien, vamos a estar todos bien.

Es un gran pibe y le deseo el mayor de los éxitos. Pero lo bueno de pelear el puesto es que todos nos potenciamos, hay un grupo sano de compañeros. Y cuando a mí me tocaba jugar, Seba Driussi era mi mejor compañero. Ahora me toca esperar a mí, y yo voy a hacer lo mismo que hizo él.

¿El cambio de esquema te saca chances? En el anterior, podías jugar tirado a la derecha, pero de carrilero…

No sé, yo cada vez que el entrenador me necesite, voy a estar. El esquema cambió, sí, era el primer partido y creo que lo hicimos de buena manera. Pero a nosotros, los delanteros, nos favorece bastante este sistema porque tenemos más contacto con la pelota y estamos más cerca del gol.

¿Te sentís un jugador de Copa Libertadores?

Me ha tocado ganar muchas copas a nivel internacional con River y me siento orgulloso de eso. Yo dejo el máximo en todos los partidos que me toque jugar. Lo bueno es que tenemos otra vez la posibilidad de jugarla, un nuevo sueño, con muchas ilusiones. River tiene que jugar siempre la Copa y acá estamos.

¿Que no la juegue Boca es mejor?

Realmente yo estoy con la cabeza en River, pienso solamente en River. Y el equipo demostró una vez más que está a la altura de disputar la Copa Libertadores, por eso en 2017 nos toca de nuevo a nosotros. Por el resto no me preocupo. Hoy me enfoco en los nuevos desafíos que tenemos: en dos semanas competimos por un nuevo título y después, sí, el gran objetivo para todos nosotros es la Libertadores.