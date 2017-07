Compartir Tweet



Rodrigo Aguirre quedó descartado para el partido ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Si bien el jugador pedía que “no me descarten”, Nacional confirmó la nómina de concentrados y en la misma no está el futbolista. Sobre el equipo: Diego Arismendi no entrenó a la par de sus compañeros por una dolencia en el pubis pero se estima que dirá presente y acompañará a Carballo y Romero en al contención; Ligüera saldría de la oncena.

La figura de este Nacional sin dudas es Rodrigo Aguirre. Desde que debutó en el equipo tricolor se destacó con goles, así como generador de juego por las bandas. Desgraciadamente para los intereses de los tricolores, ante Juventud de Las Piedras, por el Intermedio, el jugador se sintió y no llegará para enfrentar a Botafogo por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

En Los Céspedes, el jugador pedía que no lo descartaran: “Si bien todavía no he probado con pelota ni he trabajado con el grupo, me siento bien y sin dolor para caminar y correr. Todavía no me descarten”, le solicitó a los medios presentes en la conferencia de Prensa, pero algunas horas más tarde el club presentó la nómina de concentrados confeccionada por Martín Lasarte y el jugador no estaba, quedando finalmente descartado para este choque. Hugo Silveira ocupará su lugar.

Por otro lado, Rodrigo Aguirre se refirió a su permanencia en el club hasta fin de año: “No dependía de lo que yo quisiera. Estoy muy contento y feliz de poder quedarme y seguir jugando en Nacional hasta diciembre. Ojalá sea de la mejor manera”, expresó.

Sobre esos momentos de incertidumbre donde no sabía lo que sucedería, el jugador afirmó: “Uno trata de estar tranquilo pero siempre está ese momento en que no sabés qué hacer y querés que se resuelva lo antes posible. Sabía que iba a ser difícil y que llevaría tiempo, como pasó; se resolvió a último momento”.

Una duda en el equipo

Nacional viene bien en el Intermedio por el Campeonato Uruguayo pero la Copa es otra cosa. Enfrente estará un rival por demás importante de Brasil como Botafogo, por lo que los uruguayos deberán tener precauciones. Se buscará el triunfo pero cuidar el cero en el arco puede ser la clave para lograr la clasificación y en base a ello el DT reforzará el mediocampo.

Respecto al equipo que colocará Martín Lasarte por Libertadores, el mismo tiene tan solo una duda. La misma está en la mitad de la cancha: Diego Arismendi no está trabajando a la par del grupo por una dolencia en el pubis.

La sanidad tricolor estima que el futbolista llegará en condiciones y el entrenador lo tendrá a la orden. Si no sucede algo inesperado, Martín Ligüera perderá la titularidad y el “Mama” retornará a la mitad de la cancha.

El equipo que saltará a la cancha por los albos alineará con: Esteban Conde entre los tres palos; Jorge Fucile, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino en la línea final; Felipe Carballo, Santiago Romero y Diego Arismendi (si evoluciona favorablemente) en la contención; Sebastián Fernández y Tabaré Viudez estarán más adelantados; mientras que en ofensiva jugará Hugo Silveira.

Nacional dio a conocer la nómina de jugadores que concentrarán para el choque ante Botofago. Además de los 11 jugadores que se perfilan para jugarn, la misma la completan: Martín Ligüera, Luis Mejía, Agustín Rogel, Kevin Ramírez, Gonzalo Porras, Álvaro González, Sebastián Rodríguez, Diego Coelho.

“No hay que recibir goles”

Esteban Conde, arquero de Nacional, se refirió al choque copero ante los brasileños en el Parque: “Estamos muy entusiasmados con esta nueva instancia de la Copa Libertadores. La veníamos esperando. Los primeros días, del domingo hasta ayer, estuvimos en modo recuperación. Desde hoy toca encarar específicamente el partido”.

Si bien los tricolores tienen la obligación de sacar un buen resultado en casa para encaminar la serie, se han destacado por sacar muchos puntos como visitantes. “Es una serie de 180 minutos. Hay que ser muy inteligentes para jugarla. Hay que ganarla en 180 pero se puede perder en 90. Hay que ser inteligentes y tratar de no recibir goles. Estamos enfocados en sacar un buen resultado en casa”, expresó “Coco” al respecto.

Sobre los rivales y el potencial que tienen, el portero aseguró que “he visto imágenes que me han editado los muchachos del scouting, pero más que nada de la pelota parada. Me gusta ver cómo ejecutan las pelotas quietas para sacar tendencias. Los de Río de Janeiro tienen un juego más atildado, como divirtiéndose en la cancha. Este Botafogo es mucho más gaúcho; lucha la segunda pelota, pone rápido la pelota adelante para llegar desde atrás y ataca con mucha gente. Se le puede generar alguna dificultad con alguna transición rompiendo líneas por adentro”, opinó.

Se extendió la venta de entradas para público en general de cara al choque entre Nacional y Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Las mismas se venden en los locales de Red Pagos con los siguientes precios: Tribuna Abdón Porte: Generales $600, Socios $220. Tribuna Codo: Generales $600 y Socios $220. Tribuna Atilio García sin numerar Generales $900, Socios $330. Tribuna Atilio García numerada $400, Tribuna José María Delgado Baja numerada Socios $600, Tribuna José María Delgado Alta numerada $800.