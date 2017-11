Compartir Tweet



La dupla Paolo Montero-Richard Morales no sigue en Rosario Central.

Los constantes cambios de entrenador no son patrimonio exclusivo del fútbol nacional. Claro testimonio de ello es lo que ocurre en Argentina, donde en ocho fechas del campeonato ya renunciaron o fueron despedidos ocho entrenadores. Entre ellos hay tres uruguayos: Gustavo Matosas (Estudiantes), Diego Aguirre (San Lorenzo) y Paolo Montero, quien fue el último en inscribir su nombre en la lista que ningún director técnico quiere figurar.

El histórico ex capitán de La Celeste, que hace dupla con Richard “Chengue” Morales, presentó su renuncia a Rosario Central tras perder la semifinal de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán por penales (empató 0-0 en los 90’).

Era el único objetivo que le quedaba al equipo santafesino, dado que ha sucedido pésimos resultados en el torneo y solo apuntaba a la Copa, que tiene reservado para su ganador el pasaje a la Libertadores 2018.

“Ya les informé a los jugadores y a los dirigentes que dábamos un paso al costado. Vine a eso, no hay nada más que analizar. No se dan los resultados y el responsable de todo soy yo”, dijo Montero en la rueda de prensa que sucedió al partido con Rafaela.

A lo largo de su ciclo, Central jugó 29 partidos, de los que ganó 12, empató 10 y perdió 7. Habrá que ver qué destino espera a Paolo y el “Chengue”.