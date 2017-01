Los dirigentes de Nacional evalúan no participar del cuadrangular en Porto Alegre, que incluía la disputa de un clásico el 21 de enero, debido a que bajó notoriamente la retribución económica de parte de los organizadores.

El ingreso era bastante interesante pero ahora esa situación cambió porque según explicaron los organizadores, un importante sponsor no acompañará el evento y eso hizo caer la cifra de premios de manera abrupta.

Hoy en Punta del Este habrá una reunión de directiva en la que Nacional decidirá el tema.

La “Copa de Campeones”, que contaría con la participación de Nacional, Peñarol, Gremio y Olimpia de Paraguay y se disputaría del 21 al 26 de enero, prometía generosos premios para los participantes. El campeón recibiría US$ 250.000, el vicecampeón US$ 200.000, el tercero US$ 150.000 y el cuarto US$ 100.000.

Desde Brasil afirman que el torneo sigue en pie, los pasajes de avión ya fueron enviados y los hoteles y lugares de entrenamiento se encuentran reservados.