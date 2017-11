Compartir Tweet



WhatsApp





Federico Luppi murió el viernes a los 81 años, luego de que su salud se viera severamente deteriorada tras un accidente doméstico que sufrió en abril, y por el que debió ser operado de un coágulo en la cabeza.

La noticia impactó al mundo artístico y desde el Ministerio de Cultura decidieron homenajearlo en Twitter con una de sus frases: “‘Si aprendieron mucho o poco no importa, aprendieron a pensar y a convivir. Eso es lo que vale’. Gracias Federico Luppi por tantas historias”, rezaba el mensaje.

Entonces, Jorge Rial decidió responder con un tweet muy fuerte: “Como la del hijo sin reconocer y el golpeador de mujeres. La muerte no abuena a nadie. Ni a vos, ni a mí ni a él”.

El conductor de Intrusos hizo referencia en el mensaje al litigio legal que el actor mantenía con la uruguaya Brenda Accinelli, su exmujer y madre de su hijo Leandro Luppi de 18 años, quien aseguraba que Federico Luppi no se hacía cargo de la manutención del adolescente. Además, en 2013 Haydée Padilla, quien fuera su pareja, denunció que sufrió violencia de género por parte del reconocido artista.