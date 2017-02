El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez se reunirá con Daniel Fonseca, representante de Rodrigo Amaral para tratar el tema de su futuro. El jugador podría continuar su carrera en el viejo continente si finalmente el empresario paga los tres millones de dólares para la rescisión del contrato del jugador.

La ausencia de peso en el arranque del inicio de los entrenamientos de Nacional tras su victoria con Plaza Colonia fue Rodrigo Amaral. El jugador, campeón con la selección Sub 20, fue llamado junto con Agustín Rogel y Matías Viña para entrenar con el plantel principal pero por pedido de su representante Daniel Fonseca el futbolista no se presentó a entrenar.

Se lo esperaba pero solo aparecieron Rogel y Viña. El futbolista fue quien avisó que no estaría en los entrenamientos por pedido de su representante Daniel Fonseca, quien está buscando un equipo para que salga. “Rodrigo Amaral avisó que no iba a al entrenamiento. Es un tema que lo va a hablar su representante con el presidente”, manifestó el Gerente Deportivo de Nacional Alejandro Lembo.

Mientras que dejando la duda sobre la continuidad del futbolista en el club indicó que “hasta el sábado pensaba que Amaral iba a seguir jugando en Nacional, ahora no lo sé”.

El presidente de Nacional finalmente se reunirá con el representante Daniel Fonseca, que se encuentra en nuestro país, para finalmente llegar a un acuerdo. Si el empresario pone el dinero para rescindir el vínculo entre las partes, Amaral se marchará del club y los tricolores recibirán tres millones de dólares.

La extensión del contrato

El contrato de Rodrigo Amaral con Nacional se arregló bajo la presidencia de Eduardo Ache después del Sudamericano Sub 20 que se jugó en 2015 en nuestro país donde el futbolista dio ventaja ya que tenía 17 años. Tras la competencia había clubes del exterior interesados en el talentoso juvenil, pero Nacional para no perderlo ya que su representante se lo podía llevar debido a que dos meses después cumpliría la mayoría de edad, acordó renovar el vínculo, pagarle como mayor y duplicar la cifra de la cláusula re rescisión de su contrato a tres millones de dólares.

“Amaral estaba en la Sub 20 anterior, no tenía contrato y se negocio para que no se lo llevaran, para retenerlo”, dijo el dirigente tricolor Eduardo Ache al respecto del contrato que arregló con Daniel Fonseca. En el mismo también se manejó la cláusula de salida de Matías Olivera, la cual el mismo empresario pagó antes del Sudamericano. Hoy se le está buscando equipo al lateral.

En cuanto a la posible salida de Rodrigo Amaral de Nacional si es que finalmente Daniel Fonseca paga la cláusula de rescisión, el directivo Eduardo Ache dijo: “Si se hace la operación no va a quedar nadie triste. No se fue Polenta y si se hace este negocio son tres millones de dólares que sirven”, señaló, más aún con los problemas económicos que tiene el club que precisaba vender en el pasado período de pases y no lo hizo.