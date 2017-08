Reunión de cancilleres se realizará en Lima

Compartir Tweet



El canciller de Perú Ricardo Luna comentó sobre la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores convocada por el Perú y que se llevará a cabo este martes 8 en Lima con el propósito de evaluar la situación que atraviesa Venezuela .

El titular de Relaciones Exteriores informó al respecto que participarán los cancilleres de 14 países de la región. “Lo que vamos a evaluar (los cancilleres) es si estamos de acuerdo que con lo que ha pasado en Venezuela –la creación de una constituyente que el Perú considera ilegitima– es un punto de quiebre, del proceso que gradualmente se estaba desinstitucionalizando, del orden democrático”, explicó. Agregó que si los participantes del cónclave coinciden en ese concepto, probablemente un segundo paso sea emitir un comunicado para pedir “revertir la asamblea constituyente, restituir el poder de la asamblea, liberar a los presos políticos y convocar que el cronograma de elecciones 2018 se cumpla y adelante”, añadió.

Por otra parte descartó que el gobierno peruano vaya a enviar una carta de protesta al régimen de Nicolás Maduro por sus agravios contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski . “No podemos hacerle caso a una persona que se ensangrenta las manos con su propio pueblo, es una catástrofe, una tragedia. A ese señor no se le puede contestar, no es una persona normal”, sentenció. Maduro, calificó al mandatario peruano como un “inmoral”, un “agente” de los Estados Unidos, un gobernante “que mueve la colita como un perrito” e incluso afirmó que “no es ni peruano”.

Finalmente, Luna manifestó que el gobierno no ha tomado la decisión de romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y afirmó que cualquier medida se tomará luego de la reunió de cancilleres. Añadió que, en esa eventualidad, nuestros compatriotas no estarán desprotegidos y recordó que ya actualmente funcionan los consulados del Perú en Caracas y Puerto Ordaz en ausencia del embajador que fue retirado hace cinco meses.