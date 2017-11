Compartir Tweet



Para el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, embajador Karl-Otto Konig, la violencia de género es un tema preocupante por sus increíbles dimensiones. El cambio que se necesita, a su juicio, requiere de un permanente debate público.

La prioridad del tema a nivel global se define para él en función de que las mujeres constituyen más del 50% de la población y el desarrollo depende también de ellas. Pero de los mil millones de personas en el mundo que ha sufrido violencia sexual, de 35 a 45% y en algunos casos hasta el 70% son mujeres.

En Uruguay, 7 de cada 10 mujeres sufrió violencia en algún momento de su vida; para el 45% esa violencia provino de sus parejas o exparejas, lo que significa que “la pareja es un lugar peligroso”. “¿Qué se espera para sensibilizar, a través del debate público, a la población y especialmente a los varones?”, se pregunta Konig, proponiendo como acciones inmediatas la identificación de los factores de cambio, el reforzamiento de la institucionalidad a todos los niveles, la aprobación e implementación de leyes, el fortalecimiento de la sociedad civil sin olvidar el papel destacado de los medios de comunicación.

Naciones Unidas: oportunidad histórica para Uruguay

Uruguay hace muchas cosas que están bien, pero en 2016 se registraron 29 femicidios a manos de parejas y exparejas de las víctimas, observándose un alto índice de inmunidad para los agresores, además de obstáculos reales de acceso a la justicia y más aun a la reparación.

De los países del mundo, 97% tienen leyes contra la violencia de género, 10 de ellos de segunda generación. En 27 se penaliza especialmente esa violencia que la sociedad civil denuncia como intolerable. Pero en los marcos normativos persisten los conceptos de pasión, honor, pasión descontrolada.

Así describe la situación la coordinadora residente de Naciones Unidas, economista Mireia Villar Forner, al tiempo que propone acabar con la tolerancia.

La violencia doméstica es el segundo delito más denunciado en Uruguay, ubicándose inmediatamente después del hurto. Pero el 80% de las mujeres asesinadas no había hecho denuncia previa. “Esto habla de terror”, enfatiza Villar Forner, agregando que “Las cuestiones de género no pueden esperar”.

La funcionaria advierte que Uruguay tiene una oportunidad histórica con la pronta aprobación de la Ley Integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres y la existencia de datos estadísticos oficiales. Es consiente, sin embargo, de que la segmentación social no masiva que se verifica en el país no es ajena a la violencia de género, cuya agenda debe ser más agresiva así como la de desarrollo social, para “no dejar a nadie atrás”.

Fiscal Díaz: cuidado con el fetichismo normativo

“La aprobación de la ley no es mágica, sola no soluciona nada. Es un instrumento necesario pero no suficiente y menos si los operadores judiciales se resisten a aplicarla”, afirma el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Jorge Díaz, convocando a eliminar el “fetichismo normativo”.

Eso no le impide reconocer que la tipificación de la violencia doméstica, incorporada al Código Penal como artículo 321 bis por la Ley 16.707 de 1995 y particularmente la aprobación de la Ley 17.514 de 2002 hicieron “crujir el sistema de justicia, que no estaba preparado” para afrontar el cambo normativo. Recuerda que incluso un fiscal recorrió el país proclamando la inconstitucionalidad de esta última ley.

Con todas las dificultades, esa ley se instrumentó y se aplica. “Marcó un antes y un después y seguramente salvó muchas vidas”, afirma Díaz quien, con la convicción de que está superada, participó del proceso de elaboración del proyecto de ley integral que acaba de aprobar el Senado y cuya promulgación reconoce que está llevando más tiempo del que le hubiera gustado.

No duda que la nueva ley traerá muchas soluciones, algunas de las cuales ya se adelantaron con el nuevo Código del Proceso Penal, como haber reemplazado la necesidad de que la victima denuncie el delito sexual por la acción pública y la posibilidad de la prueba anticipada para evitar la revictimización.

Hoy una víctima de violencia de género debe enfrentar el siguiente periplo: hacer la denuncia en sede policial, acudir al juzgado especializado en violencia doméstica, luego al juzgado penal, al de familia para resolver cuestiones como la tenencia de hijos y pensión alimentaria, y finalmente a un juzgado civil si le quedan fuerzas para reclamar una reparación. La ley que ya tiene media sanción elimina este problema de diseño del sistema legal, concentrando en un solo juzgado todas esas instancias, con lo cual asegura el acceso a la justicia.

“La nueva ley, la más adelantada de la región, será un avance. Pero si no dotamos a las instituciones de recursos para implementarla será un avance de papel”, sentencia Díaz, para quien la Ley de femicidio aprobada en 2017 “no resuelve el problema, pero es una herramienta fundamental”, a la que considera un hito en materia de responsabilidad del Estado en la creación de condiciones para la efectiva sanción del delito de mayor gravedad.

Respecto de la interinstitucionalidad en materia de violencia de género, Díaz evalúa que, sin perjuicio de que el Consejo Nacional Consultivo contra la Violencia está trabajando bien con el Instituto Nacional de las Mujeres al frente, este está coordinando a organismos de mayor jerarquía que la suya, lo que implica un problema para el cual habría que analizar alternativas más convenientes.

Por último, el Fiscal de Corte advierte que el reconocimiento de los avances indica a su vez lo que falta por recorrer y “falta muchísimo”. La dependencia a su cargo garantiza la voluntad política de acompañar el proceso hacia una vida libre de violencia para las mujeres.

Inmujeres: violencia y desigualdad

“La violencia de género es la expresión más dramática de la desigualdad en términos de estructura social, política, económica, sociocultural”, afirma Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por lo cual considera necesario pensar no solo en políticas específicas –que son imprescindibles- sino también en las generales del desarrollo.

Actualmente, explica, las políticas de género se orientan a buscar avances en diálogo con la sociedad civil, con las cámaras empresariales y los movimientos territoriales, articulando el proceso macro y micro. Lo que se promueve es una iniciativa potente del Estado en desarrollo sustentable, que no se puede lograr con desigualdad de género.

“Uruguay es un país progresista pero con desigualdad. Tiene además una matriz conservadora sustantiva. Lo demuestran la inequidad en el uso del tiempo entre mujeres y varones; los cuidados remunerados o no que descansan en espaldas de las mujeres; el hecho de que estudiemos pero ganemos menos porque persiste la segmentación en estudios y laboral “, dice Mazzotti , agregando que no habrá cambio en las relaciones interpersonales si no hay sistema político público que tome como prioritaria la autonomía económica de las mujeres.

Para ella, la violencia de género, que se relaciona con abuso del poder y dominación porque se reconoce el derecho de los varones a violentar a las mujeres, también se traslada a nivel institucional y aparece en todo el espectro público y privado.

La Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) identificó estructuras sociales a cambiar y está trabajando con Inmujeres respecto de la autonomía económica indispensable para lograr autonomía en la vida privada.

El desafío es articular pobreza y violencia: 100% de la población en pobreza extrema está viviendo violencias diversas.

Respecto de la nueva ley integral, Mazzotti destaca que incluye a niñas, niños, adolescentes, mujeres trans, resocialización de varones adultos en todos los ámbitos. Da lineamientos para la atención de los varones agresores y la identificación de riesgo inminente de vida para niños y niñas. También para evitar la revictimización, para el registro unificado a fin de visibilizar mejor esa violencia, el incremento de los servicios orientados a lo social y legal, salidas en materia de vivienda y ocupacional para las víctimas.

La trata de personas para todos los fines está incluida en la violencia de género, pero se estimó que merece una ley integral propia, que también ya fue aprobada por el Senado. Por tratarse de un problema incipiente en Uruguay, hay que reforzar esta política pública, afirma Mazzotti. Otro de los aspectos que hay que empezar a contemplar es el relativo a las personas migrantes pobres. “Uruguay todavía no está abordando la necesidad de respetar sus derechos”, advierte la funcionaria.

Sociedad civil: naturalización y prioridad estatal

Teresa Herrera, en su carácter de vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que aglutina a prácticamente todas las organizaciones de mujeres y sociales que trabajan en el tema, considera que en la sociedad civil hay una postura homogénea respecto de los objetivos de la lucha contra la violencia de género en un marco de derechos humanos, sin perjuicio de diferencias en las estrategias.

Entre los acuerdos está la necesidad de que se apruebe cuanto antes el proyecto de ley integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Destaca especialmente que, para ese colectivo, la violencia de género no tiene en las políticas públicas del Estado uruguayo la prioridad que merece. Un ejemplo de ello es que la ley integral lleva más de un año en el Parlamento y todavía no pudo ser promulgada.

También destaca que socialmente se advierte solidaridad con las muertas por esa causa, pero no con las vivas y pregunta: “¿No sería bueno rodear a una mujer cuando la está sufriendo, asustada, sin posibilidades de salida?”.

Las mujeres sienten miedo cuando salen a la calle, siempre, porque pareciera que el cuerpo de ellas es propiedad de otros. Y hay una violencia cultural que se ejerce permanentemente en la vida cotidiana. Ante un acto de violencia de la pareja masculina es común la advertencia “Habría que ver que hizo ella”; hay que cuidar a la nena si sale a la calle, al nene no…”.

En voces femeninas se escucha: “Mi marido es bueno, me ayuda…” , lo que lleva a Herrera a pensar que todas y todos somos “machistas en recuperación”.

Todo esto habla de la naturalización de la violencia contra las mujeres, por introyección de los patrones tradicionales tanto en hombres como en mujeres.

“Mientras no combatamos las causas culturales todas, todos y también el Estado asuma su responsabilidad, persistirá el problema. Se necesita ventanilla única para los trámites que deben hacer las víctimas. Y presupuesto pero también eficiencia. Las instituciones tienen que hacer autocrítica”, estima Herrera.