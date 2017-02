Continúa la puja entre Nacional y River Plate por el partido que se suspendió el pasado domingo. Los tricolores, que quieren que el partido se juegue, dicen que el hecho de violencia “fue de una sola persona”; pero en la vereda de enfrente entienden que agredió un hincha e ingresaron varios colados.

Ya no es un hecho individual, al igual que la Intergremial que se paró firme y aseguró que “la agresión es de uno pero respaldado por más”. Las cámaras de seguridad del Parque Central jugarán su partido ya que captaron la agresión al funcionario, y lo que muestren puede llegar a ser clave para la sentencia del Tribunal de Disciplina.

Tire y afloje

Nacional está trabajando en el informe que presentará cuando el Tribunal de Disciplina lo llame. La defensa tricolor para que los puntos no se los den a River Plate, apoyándose en la acción de un solo individuo y no de más hinchas. Si esto se constata la pena no pasaría de una multa económica y posiblemente el cierre de cancha por algún partido.

El delegado de Nacional, Guillermo Pena se refirió al suceso en cuestión destacando que “la agresión (al funcionario de recaudación) fue de una sola persona. Los detenidos son los que se quisieron colar. Hay que separar la agresión individual y los que se intentaron colar. Esto último ni siquiera sale en el formulario”, dijo.

Además asegurando que el Parque y la seguridad de Nacional dieron la garantía, haciendo bien su labor, manifestó que “la suspensión del partido fue determinada por la Intergremial. Eso quedó claro”.

Pena dice que “Nacional quiere un fallo justo. Hay que dejar trabajar al Tribunal Disciplinario”.

Si bien Nacional dice que fue un único individuo quien generó el problema que derivó en la suspensión del encuentro, desde River Plate indican que “agredió un hincha e ingresaron varios colados. Ya no es un hecho individual”, dijo Gustavo Vázquez, delegado darsenero.

“Si no aparecen las pruebas hay que llevar al Tribunal a los que dijeron que eran varios. Son dirigentes honorables”, añadió. Uno de ellos fue el dirigente Daniel Turcatti, quien dijo que varios quisieron ingresar al estadio, habiendo generado la supuesta avalancha.

En cuanto a Willi Tucci, el presidente indicó que “el articulo 5 es claro, si un partido se suspende antes del inicio por responsabilidad del equipo anfitrión, ese equipo pierde los puntos. Es tan claro que no amerita vueltas. Después si es colectivo o individual, es colectivo porque un grupo de hinchas se colaron y se metieron, uno de ellos golpeó al trabajador”.

Inclina la balanza

Ante las dudas si fue uno o varios los responsables de la suspensión del partido, pese a que solo uno habría sido el agresor, la Intergremial se manifestó sobre lo sucedido ya que fueron ellos los que tomaron la decisión de que el partido no se disputara.

Tras una reunión entre los presidentes de todos los gremios que la integran, Ariel Longo fue el encargado de manifestar que “la agresión es de uno pero respaldado por más”. Esto puede ser significativo para el desenlace de lo ocurrido. “El atropello hacia el portero, fue una agresión física no un golpe de puño”, agregó. “La agresión es de uno pero respaldado por más”, dijo Longo, señalando estar conforma con la acción de la Intergremial ya que por primera vez cumplieron con lo que habían acordado.

¿Hubo presiones?

Después de algunas declaraciones, como la de José Luis Otero, que variaron indicando que no fue un golpe de puño lo que recibió el funcionario de recaudación agredido, el presidente de River Plate habló al respecto mostrando su malestar. “Cuando empezás a escuchar versiones distintas o se minimizan cuestiones graves, me preocupa más allá del que sea el fallo del Tribunal. Si decidimos darle una lucha a la violencia señalando que fue un empujoncito, nos ponemos a favor de los violentos, dijo el dirigente en Sport 890.

Consultado sobre si entendía que comenzaron a surgir presiones de algún tipo para que protagonistas modificaran sus versiones, el titular darsenero indicó: “Seguramente algo de eso ha pasado y ahora empezó a suavizarse las cosas, cada uno trata de buscar la vuelta para estar lo mejor parado. Lo importante es si estamos de acuerdo que el hecho es grave y si lo queremos parar, cada uno acate la pena para demostrar que estamos juntos contra la violencia”. Además añadió: “Hay presiones o cuestiones pero creemos en la gente de la comisión disciplinaria”.

La filmación del GPC será clave para el fallo

Nacional tiene identificado al supuesto hincha que agredió al funcionario de recaudación en el Parque Central debido a que lo tienen grabado. Esa filmación podría ser clave para que el Tribunal de Disciplina finalmente sepa si el agresor fue uno, o si fueron más, definiendo así la cantidad de participantes en el hecho del pasado domingo que terminó con la suspensión el partido entre Nacional y River Plate.

Juan Pablo Decia, integrante del Tribunal se refirió a los pasos a seguir de acá en adelante: “Seguramente se va a instruir” y tanto Nacional como River tendrán” luego 4 días para presentar los descargos y la audiencia”. Al respecto de la decisión “el Tribunal tiene que analizar si fue grupal o individual, si se suspendió por medida gremial o no”, aseguró.

Por su parte el presidente del Tribunal en cuestión, Fernando Sosa estima que “el fallo deberá salir el 14 de marzo. El martes 7 presentan descargos, el 9 audiencia y hasta el 14 tenemos tiempo”.