Equipos de emergencia sacaron este sábado a cuatro sobrevivientes más de entre los restos de un hotel aplastado por una avalancha en Italia. Los rescatistas seguían buscando a más personas mientras los familiares esperaban noticias sobre si sus seres queridos estaban entre los afortunados en salir con vida.

Las operaciones de la noche para sacar a las cuatro personas eleva al menos a nueve el número de personas encontradas con vida entre los escombros de la avalancha del miércoles. En el momento del alud había unas 30 personas dentro del hotel Rigopiano, en la cadena montañosa de Gran Sasso, en el centro de Italia.

Otras dos personas escaparon de la devastación justo antes de la avalancha. Uno de ellos era Giampiero Parete, un cocinero que estaba de vacaciones con su familia y que fue el primero en dar la alarma al llamar a su jefe. Este sábado se reunió con su esposa y sus dos hijos, entre los primeros en ser localizados y rescatados.

“Gracias a todos, desde el corazón”, escribió Parete en Facebook. “Grandes abrazos”. Se han recuperado cuatro cuerpos, indicó el portavoz de bomberos Alberto Maiolo.

“Seguimos trabajando, estamos verificando las señales que tenemos y continuando nuestras actividades para verificar si hay otras personas y cuándo podremos sacarlas”, explicó Maiolo este sábado por la mañana.

Había algo de confusión sobre el número de personas rescatadas. El portavoz había hablado en un principio de 11 en total.

La avalancha cubrió el hotel con 5 metros de nieve. La región, que ha registrado fuertes nevadas, también sufrió cuatro fuertes sismos el miércoles, aunque no estaba claro si habían desencadenado el alud.

La fiscalía abrió una investigación por homicidio y estudiaba si se había tomado la amenaza de avalanchas con suficiente seriedad, y si el hotel debería haberse evacuado antes dadas las fuertes nevadas y las previsiones meteorológicas.

“Ese hotel… ¿debería haber estado abierto?”, preguntó la fiscal Christina Tedeschini, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANSA. “Si la gente quería marcharse, ¿qué les impidió hacerlo?”.

Parete, el sobreviviente que dio la alarma, dijo que todos los huéspedes habían registrado su salida y esperaban a que se despejara la carretera para poder evacuar. Pero la topadora de nieve nunca llegó y la avalancha se produjo en torno a las 17:30 del miércoles. (Texto: Colleen Barry, Paolo Santalucia y Gregorio Borgia, The Associated Press / Foto: Claudio Lattanzio, ANSA via AP)