Por: Marcelo Falca

El ministro de Economía Danilo Astori destacó la solidez financiera del Uruguay y valoró el repunte que tuvo la economía durante 2016. Al realizar un balance del año en materia económica, estimó que, de mantenerse una serie de factores, el año cerrará con un crecimiento superior al proyectado de 0,5% aunque prefirió no adelantar cifras.

En materia de inflación, manifestó que, tras seis bajas consecutivas del IPC, “el objetivo es llegar al techo del rango (7%), en la primera parte de2017”. En entrevista con LA REPÚBLICA, el secretario de Estado dijo que Ancap está “mucho mejor” aunque remarcó que aun le queda una “enormidad” por hacer.

Astori afirmó que el gobierno se encuentra en “pleno análisis” sobre el futuro de la Planta Regasificadora y reveló que el Poder Ejecutivo decidió abrir un período de seis meses, a partir del 1º de diciembre, luego que la multinacional Shell presentara la mejor oferta para la compra de gas natural. Agregó que a partir de ahora se evaluarán las condiciones del negocio y que luego se decidirá.

El plazo fijado por el gobierno vence el próximo 1º de junio. Sobre UPM, señaló que el gobierno en su conjunto está “trabajando” y que aun “falta mucho trabajo” por delante. Por otra parte, Astori calificó como prioritaria y “fundamental” la firma de un TLC con China y adelantó que el gobierno hará “todo lo posible” para que este acuerdo se concrete.

El miércoles de la semana pasada se dieron a conocer los resultados de la 6ª Ronda de Consejos de Salarios. ¿Qué análisis puede hacerse desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas?. Hay que recordar que el gobierno aceptó incorporar correctivos anuales lo que hizo que el PIT CNT no tomara medidas.

El balance es positivo. Me refiero en primer lugar, a los nuevos lineamiento de la 6ª Ronda. Tanto en su etapa inicial que se desarrolló hace algunos meses como en su etapa más reciente. Ahí la intención ha sido y es la de otorgar más flexibilidad a los resultados de la Ronda. ¿En qué sentido?. En política macroeconómica es fundamental que haya mucha coherencia entre tres herramientas; la monetaria, sobre todo, en lo que respecta a la inflación; la fiscal, sobre todo, en lo que respecta al endeudamiento del país y a las consecuencias de tener un desequilibrio en ese campo, y la de los ingresos.

Cuando digo ingresos, lo aclaro por las dudas, no me estoy refiriendo solo a salarios; me refiero a todos los ingresos. A la ganancia de los empresarios, al producto de la actividad de las empresas y, naturalmente, a la retribución de los trabajadores. Entonces, darle flexibilidad al instrumento es capacitarlo para que en situaciones como la que estamos viviendo, una situación de desaceleración económica, se pudieran, en primer lugar, preservar, las evidentes conquistas alcanzadas en las Rondas anteriores, tanto para trabajadores como para empresarios, pero particularmente para trabajadores. Y segundo, mejorar si se pudiera.

¿Qué quiere decir mejorar si se pudiera?

Para los trabajadores, significa más trabajo y más salario. Y eso es lo que se buscó con esta flexibilidad que, incluso, introdujo novedades, como por ejemplo, diferenciar tres categorías de situaciones. Situaciones que no tienen problema, situaciones en crisis con problemas y situaciones intermedias, para plantear con flexibilidad en cada una de ellas la defensa de lo que importa, empleo, salario, actividad.

Durante el correr de la 6ª Ronda se hicieron acuerdos, al principio sin ningún inconveniente, y luego, en la etapa más reciente, se percibió una evidente traba que no dejaba avanzar los acuerdos y hacía que permaneciera un número relativamente elevado de acuerdos sin realizar. Fue ahí que introdujimos la propuesta de, sustituir un correctivo previsto para los 18 meses y realizarlo a los 12.

A mi me pareció un acierto, fue una propuesta del Ministerio de Trabajo, la aceptamos en seguida junto al presidente Tabaré Vázquez. Y la verdad, los resultados están a la vista, se destrabó el avance de los acuerdos y se avanzó. Termino señalando que, tenemos la menor tasa de desempleo en 12 meses, en un año, tenemos aumento del salario real, un aumento que dicho sea de paso ya que se habla tanto de las tarifas en este momento va a superar a las tarifas.

El salario real promedio de los trabajadores va a aumentar más que las tarifas y yo creo que son buenos resultados. Por eso, lo del principio, el balance es positivo.

“Ancap está mejor”

El viernes se cumplió un año del anuncio del paquete de medidas para Ancap que incluyó una recapitalización importante, la desdolarización de la deuda, la designación de un equipo dedicado a la reestructura, la revisión de los distintos negocios y un nuevo modelo de distribución, entre otros. ¿Qué evaluación hace al año de esos anuncios?

Muy buena, y comienzo por recordar a quienes han trabajado tan intensamente en este proceso. Obviamente, a las nuevas autoridades de Ancap, ni qué hablar a la ministra del ramo, la ministra Carolina Cosse, el equipo de técnicos de Ancap que se dedicó a esta tarea y al equipo del Ministerio de Economía que, mucho antes de estos anuncios y de la situación que tenemos planteada hoy, comenzó ya incluso con el anterior Directorio presidido por Coya, a reperfilar, a reestructurar la deuda de Ancap, estoy hablando de nuestro equipo de Administración de la Deuda Pública, que ha tenido una labor excelente tanto en el Ministerio como fuera de él.

Entonces, producto de todos esos aportes hoy podemos decir que Ancap está mucho mejor que en su época crítica y voy a decir desde qué punto de vista, y está, esto es lo más importante, transitando hacia una gestión muy positiva. Digo transitando, porque yo digo hoy que Ancap está mejor, pero también digo que falta una enormidad de cosas por hacer para que esté como debe estar, esto es, al servicio de todos los uruguayos como una empresa estratégica, de importancia clave, cuya existencia ha sido reafirmada por los uruguayos en cuanta consulta popular se ha hecho como todos recordamos.

¿Qué quiere decir que Ancap está mejor?

Quiere decir que está disminuyendo sus costos operativos, de una manera muy significativa. Está coordinando de mejor manera que en el pasado sus inversiones, está examinando no solo la cantidad sino la calidad de sus inversiones y naturalmente dispuesto a tomar decisiones importantes para afianzar el buen funcionamiento de la empresa, en este sentido, ejemplos -que son pequeños pero que sirven para mostrar una orientación- son, por ejemplo, aquellos que refieren a la decisión de no producir más perfumes, bebidas alcohólicas que, en la historia de Ancap, si bien no presentaban un volumen muy importante, siempre estuvieron asociadas a Ancap, Ancap siempre las produjo. Bueno, esas son decisiones que, en materia de inversiones y de actividades, se están tomando, a mi juicio, en beneficio de Ancap.

El año que viene va a tener lugar la parada técnica de la Refinería. Es una parada obligada que se hace cada cinco años. Ahí se hacen obras. En este caso se hacen obras que insumen un monto de unos 55 millones de dólares. Y a ello hay que agregarle otros 25 millones de dólares que es lo que deja de ganar Ancap por no refinar combustible.

Porque cuando la refinería está parada, Ancap no refina y, por lo tanto, tiene que importar combustible y deja de percibir las ganancias que percibe con la refinería. Esos 80 millones de dólares son un costo importante que, dicho sea de paso, fue uno de los factores que se tuvo en cuenta al fijar el incremento de tarifas de 8% que se anunció el otro día. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta cuando se analizan las tarifas y se buscan explicaciones al respecto.

En mayo del año pasado, el gobierno marcó como objetivos clave, entre otros, mejorar el funcionamiento de las empresas públicas y coordinar inversiones ¿Cuánto se ha avanzado en relación a las metas fijadas?

Muchísimo también. Y esto ya no involucra solo a Ancap sino a las otras cuatro grandes empresas públicas del país que son Antel, Ute, OSE y la Administración Nacional de Puertos. Las dos líneas maestras de aquel trabajo que se realizó con las empresas públicas, recuerdo que trabajamos sobre la coordinación de inversiones y también la disminución de costos operativos. Y pusimos metas. Metas que fueron, en una proporción muy alta, cumplidas. Todavía falta por cumplir alguna de las metas del año pasado.

Pero cada empresa tenía la meta a cumplir y, al mismo tiempo, se había hecho, conjuntamente con el Ministerio de Economía, un estudio de las inversiones proyectadas de modo de coordinarlas y al mismo tiempo, hacerlas compatibles con la propia situación de la empresa. Vamos a poner un ejemplo. No era lo mismo en ese momento Ancap que UTE; no era lo mismo la ANP que OSE.

Entonces, se fue teniendo en cuenta cada situación. Y hoy, hacemos un balance positivo también que yo podría definir o plantear con este razonamiento. Cuando hicimos esa reunión, a principios de 2015, las empresas públicas explicaban la mitad del deterioro fiscal que había sufrido el país en esos tiempos. Hoy, son el ámbito del sector público en el que el resultado fiscal es mejor.

Uruguay tiene una solidez financiera importante porque además de la liquidez que tiene internamente, muchas veces lo decimos, Uruguay en este momento podría pagar todos sus compromisos de deuda del año próximo sin pedir un solo peso, porque los tiene ahora. Y tiene un acceso privilegiado a los mercados financieros porque está muy bien calificado.

En la región, en el barrio digamos, es el único país con grado inversor. Y ahora, aprovecho la referencia para confirmar que Uruguay ha mantenido estos criterios de calificación, importantes y altos, en todas las firmas consultoras que se dedican a este tipo de calificación crediticia. Entonces, lo que no puede Uruguay permitirse, es tener una situación fiscal desequilibrada por períodos largos.

Sobre la actualización tarifaria, la oposición e incluso algún legislador del Frente Amplio hablaron de tarifazo. La pregunta es si no había margen para un ajuste menor.

Antes que nada, en primer lugar, el tema fue estudiado minuciosamente. Quiere decir que es un tema al que se le dedicó mucho esfuerzo y mucho análisis. Es un tema en el que trabajó nuestro Ministerio junto a las empresas que yo mencioné recién. Y también consultando e intercambiando opiniones con los ministerios de referencia.

Por ejemplo, en el caso de UTE y Ancap con el Ministerio de Industria, en el caso de Ose con el Ministerio de Vivienda y así sucesivamente. O sea que se le dedicó mucho esfuerzo y mucho análisis.

Segundo: lo digo en términos generales. Cuando se fija un precio público de este tipo, una tarifa, yo creo que hay que tener en cuenta por un lado la situación de la empresa, sin ninguna duda. Porque si queremos que esa empresa no tenga impactos financieros o económicos o de endeudamiento que sean negativos tenemos que analizar la situación cuando se fija una tarifa obviamente.

Pero también tenemos que tener en cuenta la situación de la sociedad en su conjunto. Porque una tarifa es un precio de un servicio o un bien público que va a ser consumido, que va a ser comprado, que va a ser pagado por la gente y eso influye naturalmente, en la capacidad adquisitiva de la gente, pero también influye por vía indirecta porque las tarifas pueden tener o no efecto inflacionario.

Si tienen efecto inflacionario van a castigar a la población doblemente, por la propia tarifa pero además por el efecto inflacionario que va a erosionar sus ingresos. Pueden tener impactos fiscales sobre la población. Si las tarifas son fijadas de una manera que agudicen el desequilibrio fiscal del país, la gente lo termina pagando.

Por las vías que hoy veíamos. Si el país se endeuda para pagar su déficit fiscal va a pagar intereses. Si paga intereses va a pagar más deuda. Si genera más deuda va a generar más endeudamiento. Es un círculo vicioso. Todo esto hay que tener en cuenta cuando se fija una tarifa. Y a todo esto, yo agrego otra cosa: la historia reciente de las tarifas.

Uruguay pasó mucho últimamente, los últimos dos o tres años, en que ajustó tarifas por debajo de la inflación. Y en algunos casos pasaron años sin modificar la tarifa. Antel estuvo cuatro años sin modificar su tarifa, o por lo menos, la tarifa de algunos de sus productos, como la telefonía fija, por ejemplo. Entonces, también hay que tener en cuenta como viene esa historia y enmarcarla en el proceso que se está viviendo.

Y fue teniendo en cuenta todos esos aspectos que a nosotros, nos pareció y así lo definimos, que tomar un eje muy similar a la inflación que hoy tenemos, 8%, décima más, décima menos, era el mejor camino para el país. Y pongo el acento en esto, porque como dije antes, lo salarios están creciendo más que las tarifas. Y es por esta razón que yo no puedo admitir que se hable de tarifazo porque tarifazo es una palabra que alude a un aumento desmesurado de tarifas.

En absoluto, porque ajustar en una medida muy similar a la inflación, hacer que los ingresos de los trabajadores crezcan más que las tarifas, esto es, en definitiva, mantener en términos reales las tarifas que tenemos hoy, a mí no me parece que sea un tarifazo y creo que es lo mejor que puede tener el país si se tienen en cuenta todos los factores que yo mencioné en su conjunto, lo cual no es fácil.

Hoy veíamos algunos aspectos que no se tienen en cuenta porque no se conocen. Lo de la parada de la Refinería de Ancap es fundamental, son 80 millones de dólares. Nosotros tenemos que asegurar que Ancap no sufra otro golpazo económico-financiero negativo por esta parada. El problema es que esta parada hay que hacerla de cualquier manera.

En materia de inflación, se han producido seis bajas consecutivas. Ahora, donde están residen las principales resistencias para alcanzar el rango meta.

De más está decir que nuestro objetivo es el rango. Lo sigue siendo. Todos los operadores lo tienen que tener claro porque está en juego la credibilidad del gobierno. Ha costado mucho por supuesto llegar al mismo, está costando, vamos en esa dirección. Nosotros tuvimos una primera parte de este año con una inflación muy importante, que tuvo mucha relación con los precios de algunos alimentos y bebidas, en algunos casos por razones circunstanciales y en otros no tanto, pero que jugaron mucho sobre esa inflación.

Tuvimos una acelerada devaluación de nuestra moneda, en el primer semestre del año, lo cual ayudó a que aumentara el ritmo incluso llegamos a superar el 10%, llegamos al 11%; luego la reversión de esos procesos. Esto es, tanto la moderación en el proceso de devaluación en la evolución del tipo de cambio, como la reversión de las causas que habían provocado el aumento de algunos alimentos, sobre todo, frutas y verduras, y algunas bebidas se revirtieron.

Y por lo tanto, permitieron una evolución mejor, es que ahora hemos llegado, después de seis meses consecutivos de descenso, a un porcentaje de 8% y vamos a seguir por este camino. Nuestro objetivo es llegar al techo del rango, por lo menos, en la primera parte del próximo año. El techo del rango es 7%. Estamos a un punto de ese techo.

Por supuesto lo que está en juego, es el equilibrio la coherencia que tiene que existir entre política monetaria, política fiscal y política de ingresos. En la medida en que nosotros vayamos haciendo fuertes los lazos de coherencia entre esas variables, herramientas, es que vamos a acercarnos a la meta que tenemos que es el rango. De todas maneras, no me gustaría dar un plazo riguroso, porque prefiero ser cauteloso y prudente pero que en el primer semestre del próximo año vamos hacia el techo del rango, creo que sí.

Este año culmina de forma muy distinta en comparación con 2015. Y si bien se han observado algunas señales de recuperación, usted sigue hablando de desaceleración ¿por qué?

Sigo hablando de desaceleración porque estamos creciendo mucho menos que en los últimos años. Hay una desaceleración de la que todavía no hemos salido. Pero también es cierto que hay indicios de que podría estar revirtiéndose esa situación lentamente. Reversiones rápidas no van a haber. Va a haber reversiones lentas.

Nosotros tenemos previsiones muy cautelosas para este año y el que viene. Las recuerdo, para este año, hicimos una previsión de 0,5% de crecimiento y para el año próximo 1% de crecimiento. No las hemos modificado, no las queremos modificar todavía aun cuando el resultado del tercer trimestre del año fue realmente muy bueno.

¿Podría adelantar una proyección?

No. No quisiera hacerlo. Así que prefiero mantener esta previsión. Pero en todo caso, repasemos, el tercer trimestre de este año, dio una cifra de crecimiento que no se daba en el país desde hace más de dos años. Desde hace más de dos años no se crecía 1,1% respecto al trimestre anterior, o sea , la medición es tercer trimestre contra segundo trimestre. Y eso dio 1,1%.

Hace más de dos años no teníamos una cifra de ese tipo en el Uruguay, lo cual es un buen indicio. Luego, se compara el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, el resultado fue muy bueno, de 2%. Entonces, si esto se mantiene, el crecimiento de este año va a ser mayor de 0,5%. Yo no sé cuánto va a ser, no quiero hacer el anuncio, la previsión mayor, porque prefiero corregir al alza y no a la baja.

Y luego, hay otros indicios muy buenos. Después de mucho tiempo, crecieron las exportaciones, después de mucho tiempo, mejoraron las expectativas de los consumidores y de los empresarios, después de mucho tiempo tenemos la menor tasa de desempleo que el país ha tenido en los últimos tiempos. Es la menor tasa de desempleo en un año. Tenemos la mayor tasa de empleo también en un año.

Y, por supuesto, también disponemos de indicadores financieros que revelan mucha confianza en el país. Uruguay, además de tener muy buena calificación crediticia, ha realizado operaciones de deuda tanto en el exterior como en el interior, que demuestran la confianza de la gente, porque siempre hemos tenido demandas muy superiores a nuestra oferta, y hemos venido pagando tasas de interés muy bajas.

Tasas de interés que solo pagan aquellos países que muestran una solidez financiera importante. Todo esto es un conjunto de indicadores económicos que revelan que el país podría estar ingresando en una etapa mejor a la que tuvo que vivir en 2015 y la mitad de este año.

El nuevo Presupuesto

Se viene una nueva discusión de un nuevo presupuesto. ¿Podría adelantar cuales serían los lineamientos generales?

Apenas comience el año próximo y volvamos de las vacaciones que cada uno se tomará, nos pondremos a trabajar de inmediato. El otro día conversábamos con el Presidente, de la necesidad de una vez delineados los principales rasgos de la propuesta que vamos a tener, vamos a pedir una reunión con nuestros compañeros del Frente Amplio, para darles a conocer estos lineamientos y luego seguir con ellos una elaboración más profunda, más detallada de esos lineamientos generales.

¿A qué referirán esos lineamientos generales?

Bueno, las prioridades están marcadas. Comienzo por la Educación, la seguridad pública, lo que podríamos llamar el área social de la política y en particular el tema del Sistema de Cuidados que es una bandera importante de este gobierno, el tema de vivienda sobre todo, dirigida a los sectores más humildes. Son los temas que van a estar allí. Desde ese punto de vista, no va a haber novedades, son las mismas que planteamos antes.

¿Cómo ha visto el acuerdo entre Pluna SA y todos los acreedores?

Excelente. No ha habido objeciones, se cerró por total acuerdo y bueno, esto conducirá a la finalización de esta experiencia que fue Pluna Ente Autónomo.

Los proyectos prioritarios

¿Qué proyectos de ley usted señalaría como prioritaria su aprobación?

Voy a mencionar no necesariamente en orden de importancia y todos los que voy a mencionar ahora son prioritarios. Comienzo por el proyecto de ley que establece una prestación pecuniaria a los pasivos militares para contribuir a ese proceso de reforma de la Caja Militar que vamos a realizar también por la vía de otro proyecto de ley que estamos elaborando en este momento con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Defensa Nacional.

Pero hoy la urgencia fundamental es esta prestación pecuniaria y no la llamo impuesto a propósito porque no es un impuesto tradicional sino la contribución que nosotros creemos que los pasivos tienen que hacer para reformar su propio servicio de retiro como por ejemplo los bancarios, que contribuyen a la reforma de la Caja Bancaria, Y los militares van a tener que contribuir también. Y por eso es un proyecto prioritario para nosotros que está ahora en el Parlamento.

En segundo lugar, menciono el proyecto de ley sobre Seguros, es muy importante, modernizar la legislación sobre seguros en el país. Las instituciones aseguradoras de hoy no tienen ningún instrumento financiero que se ajuste por la evolución de los salarios, por lo tanto, están descalzadas financieramente. Reciben ingresos por ejemplo que se ajustan por inflación pero tienen que pagar rentas que se ajustan por salarios.

Y aquí en este país, desde hace 13 años, los salarios aumentan más que la inflación porque hay un incremento del salario real. Entonces un banco de seguros, una aseguradora privada, tiene su liquidez reajustada por inflación pero tiene que pagar reajustando por salarios. La ley de Seguros prevé toda esta situación, y por eso es importante para nosotros.

En tercer lugar, menciono el proyecto de ley que moderniza a las zonas francas. Y que introduce algo que para mí es fundamental. Y es el control que se debe ejercer sobre lo que se hace en las zonas francas y la necesidad de otorgar zonas francas no de por vida sino por un período limitado y al cabo de ese período evaluar cómo ha sido la experiencia y ver si se renueva o no. Hoy eso no se puede hacer. Por eso necesitamos una nueva ley de zonas francas. Menciono el proyecto de ley de transparencia fiscal.

Este es un proyecto que va en línea con las mejores prácticas internacionales actuales. Y sobre todo, las acciones tendientes a evitar la evasión, el fraude fiscal el lavado de activos, el crimen organizado en definitiva, que tiene lugar a lo largo y a lo ancho del mundo cuando no se establecen controles rigurosos de este tipo.

Menciono un proyecto de ley presentado por parte de la bancada que moderniza los criterios de gobernanza de las empresas públicas, y establece novedades importantes como el hecho de inhibir a sus jerarcas de ser candidatos electorales en las elecciones siguientes a cuando ellos dirigen la empresa. Menciono el proyecto de juegos de azar, que afirma o reafirma el monopolio del Estado y sobre la base de ese monopolio se habilita al Estado a establecer, en función de fundamentos serios, diversas modalidades de prácticas del juego.

¿Cree que el FA va a contar con votos suficientes para aprobar estas iniciativas?

Y bueno, ahora se nos abre una nueva realidad política. Hay que conversar más. Hay que conversar, convencer dedicarle más tiempo a las relaciones entre Poder Ejecutivo y Parlamento porque las cosas no van a ser mecánicas ni automáticas.

¿El diputado Gonzalo Mujica debería renunciar a la banca?

Yo no quisiera juzgar conductas, cada uno es responsable de las decisiones que toma. Pero por supuesto cuando uno es electo para un determinado cargo como el de ser parlamentario es electo por sus condiciones personales pero también por su dependencia a determinada organización partidaria. Y esto me parece que habría que tenerlo en cuenta cuando se toman decisiones como las que estamos comentando.

Regasificadora: Regasificadora: analizarán oferta de Shell

Este fue un año también de marchas y contramarchas en cuanto al emprendimiento de la Regasificadora. Se anunció que por estas fechas podría fijarse una posición definitiva respecto la continuidad o no del emprendimiento. ¿Ministro, esa decisión ya está tomada?

Estamos en pleno análisis. Aun no estamos en condiciones de hacerlo. Estuvimos reunidos hasta hace muy pocos días con el Presidente, con la Ministra de Industria, con la Presidenta de Ancap. También con el Director de la OPP, y la verdad es que hay una firma interesada en adquirir Capacidad Regasificadora.

¿Qué significa Capacidad Regasificadora?

La Regasificadora es una experiencia para tomar gas licuado que viene del exterior y convertirlo en gas natural. A esa operación la llamamos regasificar. Y se hizo un llamado para interesados en comprar el producto, o sea, capacidad regasificadora o regasificación, el producto regasificado.

Pero lo llamamos comprar capacidad regasificadora porque la planta que va a regasificar, sea un barco, como se ha considerado hasta ahora, sea una planta terrestre, genera capacidad regasificadora y alguien compra esa capacidad para luego venderla en el mercado. Hay una firma que fue la que presentó la mejor oferta, Shell.

Se abrió un período de seis meses de conversaciones que se inició el 1º de diciembre para ver cuáles podrían ser las condiciones de ese negocio. Esto recién comienza y justamente por falta de elementos más precisos, más rigurosos al respecto es que al gobierno le pareció mejor no tomar una decisión ahora y continuar estudiando y acumulando elementos de juicio para que la definición sea la mejor para el país.

UPM: “Todavía falta; tenemos que trabajar”

Otra de las noticias del año fue el anuncio de la inversión en una segunda planta de UPM.

Exacto. En eso también estamos trabajando, todavía falta mucho trabajo. Es una inversión muy exigente, es la inversión más grande que recibiría el país en la historia…

¿Con qué grado de certeza se trabaja respecto a la efectiva instalación de la planta en el país?

No hay certeza, y tenemos que trabajar. Y el trabajo es muy importante, yo le estaba diciendo que es la inversión más grande en la historia del país pero también es la inversión más grande en la historia de UPM, con complicaciones importantes en materia de infraestructura, temas a discutir en materia económico financiera, entonces no hay certeza hasta que se tome la decisión de inversión una vez que nos pongamos de acuerdo en las condiciones. Estamos discutiéndolo, todavía falta.