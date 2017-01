REUNIÓN CON CASAL - "ME RECONOCIÓ QUE ALGUNAS COSAS LAS HABÍA HECHO MAL"

Los derechos comerciales de la selección uruguaya volvieron a manos de la AUF, lo que significa que el organismo liderado por Wilmar Valdez tiene total libertad para negociar con las empresas que pretender publicitarse en la celeste.

Según contó el presidente en “100% deporte”, varios ya expresaron su interés. “Representantes de cuatro marcas ya visitaron la AUF para mostrar su interés en sponsorizar a la selección”, manifestó.

Además, contó que “No hay ningún apuro, y trabajaremos con empresas especializadas en comercialización”. Según los cálculos del ente rector del fútbol uruguayo, al Ejecutivo ingresarán, por concepto de derechos comerciales, “un mínimo de 5 millones de dólares por año por estos productos”.

Una charla con “Paco”

Además, el máximo jerarca del fútbol nacional contó que hace un tiempo se reunió con Francisco Casal para hablar de diversos temas. “Paco me reconoció que algunas cosas mal se habían hecho”, manifestó Valdez.

“Después de 18 años donde un sistema se va desgastando vos necesitas ordenar. Lo que no puede pasar es que este fútbol, que es evento más importante en este país y del mundo, es que la AUF no tenga un peso en sus arcas siendo la que organiza. Entonces lo que uno quiere defender eso. Y no lo quiero defender en contra de Tenfield, de Pedro o de Juan”, agregó.

El acercamiento con Peñarol

Hace algunas semanas, Punta del Este fue escenario de una reunión entre dirigentes de la AUF y representantes de Peñarol, que sirvió para limar asperezas y que los mirasoles expresaran que Edgar Welker era el elegido para representar al club en el Ejecutivo de AUF.

Al respecto, Valdez contó que “Hubo un par de charlas muy francas. Eso permitió abrir un diálogo directo con el presidente y con los dirigentes de Peñarol. Para la transformación que pretende la AUF es fundamental que esté Peñarol al igual que todos los clubes”.