El presidente del Frente Amplio Javier Miranda, en la reunión que tuvo con el Presidente de la República Tabaré Vázquez, trasmitió la intención del partido de priorizar la educación y el Sistema Nacional de Cuidados en la Rendición de Cuentas. Además le trasladó la molestia de algunos sectores de la coalición de izquierda debido a que el Poder Ejecutivo envió el proyecto antes de tiempo del cual no tenían conocimiento. “Se generó algún tipo de incomodidad con el procesamiento”,admitió Miranda.

El Presidente de la República Tabaré Vázquez recibió al titular del Frente Amplio Javier Miranda en la residencia de Suárez y Reyes donde principalmente se habló sobre el proyecto de Rendición de Cuentas. “Es uno de los temas que estuvo sobre la mesa”, señaló Miranda tras la reunión que comenzó a las 10:00 horas y que duró algo más que una hora. “Evidentemente es el proyecto más importante que está en estos momentos en consideración y trasladar de alguna manera los puntos de vista de la fuerza política hacia el Presidente de la República con respecto a la Rendición de Cuentas”.

El titular del Frente Amplio le trasladó al mandatario cierta incomodidad de algunos sectores de la coalición de izquierda debido a que el Poder Ejecutivo envió antes de tiempo al Parlamento la Rendición de Cuentas sin tener conocimiento del articulado.

Miranda recordó que “el 6 de marzo el Frente Amplio le presentó al Presidente de la República, precisamente vine yo mismo a entregarlo a Suárez, con las expectativas y las realidades que la fuerza política entendían que debía tener esta Rendición de Cuentas”. Luego de un proceso de varios meses el Secretariado del Frente Amplio recibió al equipo económico del Gobierno, así como a jerarcas del Poder Ejecutivo, que “hicieron una presentación, no del articulado sino de los grandes lineamientos de la Rendición de Cuentas.

Esto fue creo que el 12 de junio y a la semana siguiente el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto ya articulado”, manifestó, destacando que este proceso “generó en algunos actores del Frente Amplio, algún tipo de incomodidad con el procesamiento que se le dio, o sea no haber podido ver el articulado antes. Eso se lo trasladé al presidente de la República y razonablemente me dice: ‘en realidad el Poder Ejecutivo cumplió con la potestad que tiene de elaborar la rendición de cuentas, el manejar los números, y lo manda al Parlamento que es el ámbito de discusión y en ese ámbito está en este momento’”, expresó.

“Las aspiraciones del FA están en consideración”

El proyecto de Rendición de Cuentas señala, en su articulado, que una gran parte de los gastos que aumentarán serán para le educación, 87 de 172 millones de dólares, que llevarán a que la educación llegue aproximadamente al 5% del PBI. En la reunión con Vázquez, Miranda aseguró que se hizo una consideración general de la rendición “donde luego estaban en consideración las aspiraciones del Frente Amplio que presentó en el documento del 6 de marzo que ponía como dos ejes centrales de su propuesta tener al 6% del Producto Bruto Interno para la educación y proveer al sistema nacional de cuidados, de los recursos necesarios para fortalecer su desarrollo, esos puntos los planteó el Frente y nosotros entendemos que estos son temas centrales en la negociación”.

Optimismo

Desde el Frente Amplio hay optimismo para que la Rendición de Cuentas se apruebe, posteriormente cuando esto suceda, se discutirá el articulado y allí la oposición, dependiendo el articulo en cuestión, apoyará o no lo que el Gobierno busca promover. “Acá es clave cómo se para todo el Poder Legislativo, no solo los legisladores del Frente Amplio, que desde luego tiene que aunar criterios en base a la discusión sino también otros legisladores, porque sería peligroso que se previera gastos sociales que no estuvieran financiados”, expresó Javier Miranda.

Ingreso a Alianza del Pacifico no estuvo sobre la mesa

Días atrás hubo opiniones diferentes dentro del Frente Amplio debido a que el Ministro de Relaciones exteriores Nin Novoa adelantó la intención de nuestro país de transformarse en un Estado Asociado de la Alianza del Pacífico. Esto causó un revuelo por demás importante, de tal forma que desde sectores Casa Grande, Partido Socialista y MPP se mostraron contra a esta postura ya que “la estrategia de inserción internacional fue otra, y excluyó la alianza del pacífico”, dijo la senadora Constanza Moreira; mientras que desde el Astorismo respaldaron esta postura. Este tema, si bien no carece de importancia, “no estivo en la conversación de hoy (entre el presidente del FA y el Presidente de la República), esta en la mesa política del Frente Amplio y del Poder Ejecutivo, pero no estuvo en el objeto de conversación en particular”, afirmó Miranda, quien dijo que este tema es de suma importancia y que no faltará oportunidad para tratarlo con el mandatario.

“Me voy a reunir con José Carlos Mahía”

Días atrás, en su cuenta de twitter, el vicepresidente del Frente Amplio señaló que “preocupa la marcha de la economía, no de la Salud, no de la Educación, no de la Seguridad, que curioso, ¿no?”, se cuestionó. “Resulta llamativa la excesiva preocupación de órganos del FA en política económica y la nula preocupación por las sociales”, añadió. Mientras que en la misma línea y subiendo una nota periodística con el título “Miranda se reúne con Vázquez por falta de margen para negociar Rendición de Cuentas”, el presidente de la Cámara de Diputados expresó: “muy curioso”.

Miranda se refirió al respecto, asegurando haber visto “un par de tuit en ese sentido y le mande un mensaje de texto al presidente de la Cámara, que además es vicepresidente del Frente Amplio y con quien tengo una gran relación. Estoy esperando para conversar con José Carlos, no estoy molesto ni nada, pero antes de manifestarme primero quiero sentarme con él para ver que me dice al respecto. Me llamo la atención porque vi un tuit”.