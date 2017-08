Remueven a la fiscal general Luisa Ortega Díaz

Compartir Tweet



La reestructuración de emergencia del Ministerio Público (Ministerio de Justicia o Poder Judicial) fue una de las propuestas aprobadas -por unamidad- por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en su primera sesión del sábado, desde el salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Las aprobaciones fueron ratificadas por la directiva encabezada por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez; primer vicepresidente, Aristóbulo Istúriz; segundo vicepresidente, Isaías Rodríguez; secretario, Fidel Vásquez y la subsecretaria, Carolys Pérez.

La propuesta fue realizada por el Constituyente, Diosdado Cabello quien dijo “propongo declarar de emergencia al Ministerio Público para que se realice la reestructuración a partir del primer funcionario hasta el último”. Manifestó que en defensa de la protección a los trabajadores , debe ser removida de su cargo. “No suspendida, sino removida de su cargo ante esta plenaria”, dijo.

También, fue asignado el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como Fiscal General provisional . Referente a la destitución de Ortega Díaz, Cabello detalló que “no es un acto de linchamiento, ojala que a los revolucionarios nos hubiesen dado la oportunidad de defendernos, así como se le ha dado a algunos sectores del país. Nosotros no vamos a linchar a nadie. Vamos aplicar la ley y la justicia”.

Aseveró que en teoría, la destitución debería hacerla la Asamblea Nacional (AN) pero se debe destacarse que está en “desacato su directiva”, por lo tanto no puede realizar ninguna decisión.

Otra de las proposiciones hecha por el constituyente Cabello fue la duración de funcionamiento de la ANC, quien consideró que es conveniente su funcionamiento por dos años. Por votación unánime de los Constituyente se aprobó la revisión de los estatutos del funcionamiento de la ANC en 30 días con la finalidad de extender su actividad.

En su intervención de Diosdado Cabello, señaló que desde el Palacio Federal Legislativo la Asamblea Nacional Constituyente, como parte del poder plenipotenciario, está por encima de los otros poderes.

Por lo tanto, el Constituyente destacó: “Esta es nuestra sede y no incluye solo el salón Elíptico, esta anexos las áreas administrativas, y quien debe coordinar es la directiva al cargo de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez”, de esta forma, por votación unanimidad fue aprobada la dirección del Palacio Federal Legislativo a cargo de la dirección de la ANC.

Asimismo, los Constituyentes ratificaron en la presidencia de la Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparaciones de la Víctima a la actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez.