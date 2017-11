Por: Eduardo Sanguinetti, Filósofo

Si decir la verdad deviene en ser excluido del sistema, incluso suceda que tú vida peligre, que te censuren, que no cesen de decirte a viva voz “no puedes ir por ahí diciendo verdades”, se impone preguntarse entonces ¿la mentira es la norma y regla de relación? Te conviertes en el “gran campeón”, mintiendo, falseando, simulando, ¿qué significa decir la verdad a medias? Sin dudas, sin ser gran visionario llegamos a tener la certeza -quienes somos verdaderos y libres, que caminamos a ‘contramano’ del decir y acontecer de este milenio- se impone ser hipócrita, mentiroso, en una celebrity total y absoluta del imperio de la ‘farsa’, un horizonte pintado a mano al que todos aspiran arribar, sin demasiado esfuerzo, sólo vendiendo fáusticamente su ser, es la tendencia que predomina hoy en el mundo, o ¿me equivoco? Quizás estoy fuera de tiempo y espacio, pero no duden que el fin de fiesta está asegurado para todos.

La mentira asesina la realidad, que deviene de la verdad en acto de lo que “es”. No hay vida en la simulación, en el simulacro, solo representación de la realidad, se instala, cuando no queda nada de lo que denominábamos vida, solo un espacio vacío.

La verdad le debe importar a todos, así nos educaron e instruyeron, en colegios, universidades, incluso en las sacrosantas e infectas familias, que a ‘viva voz’ pontificaban: “la verdad se antepone a todo”. Bien, no fue, no es así, lo saben todos y todos colaboran con la perpetuación del fraude, de la estafa; creo estarán de acuerdo, por temor, desidia o simplemente porque la mentira de ninguna verdad impuso criterio, sobre todo en este milenio de las grande muertes, hay que seguir mintiendo, sin pudor, sin ningún tipo de piedad hacia la verdad, hoy, en ‘terapia intensiva’.

Si no se lleva a cabo una modificación de rumbo, no me hablen ya de legalidad, justicia, ética, etc… sabemos quién es quién en el mundo de la farsa, qué rol desempeña y cuántas víctimas se cobra…al menos lo presentimos, no vivimos para ‘bancar’ parásitos recién llegados, sin trayectoria, seres abyectos, que han negociado con gobiernos de todo tipo y color en medios, lanzando mentiras, difamaciones, groserías e insultos, día a día… no vivimos para soportar que nos arranquen los derechos, no vivimos para ser esclavos de tendencias que se elevan sobre el origen, si no me equivoco era, vivir en libertad, verdad e igualdad. Conozco a gente de todos los denominados estadios sociales, como se clasifica a los “animales de la granja” (Orwell dixit) y la diferencia hoy radica en el “tener”, el “ser” ya no tiene espacio en esta tierra.

El discurso de la verdad debe ser velado a los ojos de los ciudadanos por las corporaciones económico mediáticas, de opinión excluyente y monolítica, al servicio del pensamiento único, en el que la libertad de expresión brilla por su ausencia en el planeta virtual del simulacro, es asustadiza, huidiza y sobre todo, un “refugio de la mentira elevada a símbolo”.

Día a día escucho las mentiras de gobernantes, que cual conductores de programa de TV, lanzan proclamas cargadas del peor humor ‘noir’, que tiene como blanco al ciudadano común, que los ha votado. Y la estafa sigue de todos modos, han ganada la guerra y, los poseedores del conocimiento, vencidos, pero con la dignidad intacta, desactivados en su capacidad de argumentar públicamente, cual instancia lúdica, con estos bestiales funcionarios, ignorantes y con neurona en función de repetir lo que le dictan asesores, contratados en usinas de empresas de publicidad de ‘objetos perecederos’, nos remiten al silencio y a reiteradas amenazas, algunas cristalizadas en atentados a nuestra vida.

Dicen que dicen que el ideólogo y financista del aparato “detector” de noticias falsas en Facebook es Soros, conocido de Hillary Clinton e impulsor de la legalización del cannabis, entre otras cosas…se comenta que Mujica sabe un tanto del tema: ¡aplausos!

Facebook no es una red social (aparenta serlo). Es más bien una gran industria que mueve miles de millones y los activos ya superaron los U$300.000 mil millones de dólares, así que va a ser difícil que cambien su política, seguirán censurando y por nada del mundo se acercarán a decir las verdades, si no el negocio decae, ley de vida en este planeta hoy, ¿o no es así?

Las fuentes de noticias dicen que son confiables. Rara vez sustentan con pruebas lo que desinforman. Los pueblos no son ajenos a esta estafa, como loros barraqueros repiten lo que escuchan, cuando de argumentar se trata. Los que sabemos que la realidad se cocina en las usinas del imperio, nos encontramos en un atolladero, pues ¿de qué manera desargumentar?, si hemos perdido la guerra, plenos de ideales, pero sin intenciones de faltar a la verdad… estos “Don Ninguno”, mintiendo, estafando y asesinando nos robaron la vida y la libertad de expresión, con una sola intención: lucrar con la vida de la humanidad.

Lógicamente, lo que manifiesto no tiene la cobertura de prensa de los grandes medios corporativistas del planeta, medios con los que me he negado sistemáticamente a negociar, para formar parte de la corte de personajes ridículos, clero secular de prostitutas ‘medio pelo’ rentados/as y sus acólitos, intentando escribir sin vocación, sin “animus”, atroces notas, en el espacio de privilegio en estos medios iluminados con luz de neón, medios que monopolizan la publicidad de chatarra consumida por millones de ciudadanos.

Creo ha llegado el instante de dar ejemplo claros… la denominada prensa diaria, lanza por TV y redes sociales, casos de acoso, corrupción del más diverso tipo, crímenes sin aparente solución, causas judiciales dudosas,que luego de ser replicados infinidad de veces en las pantallas, con reseñas groseras, inventadas por los mercenarios de monopólicos medios, toman carácter de evidencia… y me pregunto, remitiéndome a Argentina y Uruguay: ¿Odebrecht arrastrará a notorios tránsfugas rioplatenses a juicio?, ¿Paradise y Panama Papers son legales o ilegales? ¿Recibieron diploma de transparencia pintada a mano? Instalar la planta de celulosa más grande del mundo en Uruguay ¿es legal y ecológico? ¿Caben dudas de que contamina agua, aire y tierra?, ¿qué ha sucedido con el conductor Ari Paluch? ¿”Corcho” Rodríguez sigue imputado? ¿El fútbol es un negocio de pocos, para entretener anestesiando a muchos?; ¿los milicos y sus socios de la civilidad son genocidas?; ¿podemos creer en la justicia y su accionar?; ¿creen que todo lo que informan los medios es verdad?, ¿los blancos son o se hacen?, ¿los colorados existen aún?, ¿el peronismo es fascista o tiene un representante en cada ideología?, ¿qué derechos tiene el trabajador hoy?, ¿qué significa vivir en democracia hoy?, ¿la izquierda existe o es una trampa cazabobos?, ¿el kirchnerismo es peronista o sólo una lluvia de estación?, ¿Macri asumió a la presidencia procesado? ¿Macri es un budista offshore? ¿Macri miente o solo exagera?, ¿quiénes son baby el pelado Cuneo o los Leuco?, ¿Durán Barba usa peluca para asesorar? ¿Majul es de baja estatura? ¿Novaresio es periodista?; ¿las modelos “top” desfilan en busca de candidatos con bolsillos profundos?; ¿los chefs son cocineros?; ¿las celebrities son inventadas?; ¿los ricos y famosos son ricos y famosos?; ¿la TV produce problemas hormonales y neurológicos?; ¿el pueblo sabe de qué se trata?, ¿se puede ser un intelectual sin compromiso con la comunidad?

¿Existen intelectuales en este milenio? o sólo son cobardes y arrastrados funcionales al teatro bufo en que se ha convertido el mundo… y así se puede continuar, abriendo el gran angular de la mirada a velocidad modulada, a todo el planeta siliconado en clave matrix.