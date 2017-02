Por: Marcelo Bustamante

La senadora Constanza Moreira cumplirá un rol destacado en las próximas semanas al presidir la Comisión de Programa, que tiene encomendada la tarea de elaborar una propuesta de prioridades a ser considerado en la próxima Rendición de Cuentas.

La legisladora destacó la importancia que el FA tome posición sobre qué áreas y temáticas son prioritarias para que el Gobierno Nacional lo refleje en el proyecto de Rendición. “Si hay incremento de ingresos, puede haber incremento de gastos”, afirmó la conductora del espacio Casa Grande.

Hace unos meses, Moreira salió en defensa del ataque sistemático al vicepresidente Raúl Sendic, sosteniendo que se le estaba haciendo una “cacería de perros” por parte de la dirigencia política y que era cercado por los medios de comunicación.

A su entender, la reforma de la Caja Militar es “el imperativo ético y presupuestal más importante que tiene el Frente Amplio”. En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo enviará una propuesta de reforma de la Caja Militar al Parlamento Nacional, aseguraron fuentes del gobierno.

Moreira tiene la posición de que las Fuerzas Armadas generan un gasto muy grande para el país y que cuenta con un número excesivo de funcionarios. Señaló que los incrementos salariales que se les adjudican a las FFAA generalmente se benefician más los oficiales y no la tropa.

Sobre el déficit de la Caja Militar, reconoció en entrevista a LA REPÚBLICA que hay resistencia interna en el FA para llevarla adelante, y que el año pasado hubo dilatorias al tratamiento de la propuesta por parte de algunos sectores oficialistas. Moreira afirmó recientemente que el déficit dela Caja Militar es similar a la del BPS pero atiende a 10 veces menos gente.

El Ministerio de Economía hizo un aporte cercano a los U$S 400 millones para atender el déficit de esta Caja y el Poder Ejecutivo remitió un proyecto para aprobar un “impuesto” a las jubilaciones de los militares.

Sobre los recientes casos de feminicidio, la senadora Moreira destacó que actualmente se está viviendo una “emergencia social” por violencia de género.

La siguiente es parte de la entrevista con la conductora de Casa Grande:

¿Qué importancia tiene para el FA que las distintas comisiones puedan funcionar periódicamente?

Es importante que las comisiones funcionen periódicamente, pero lo mas importante es que no sean espacios políticos de luchas de poder sino orientados a fines, abiertos, con representación de jóvenes y de mujeres, dinámicos, e inteligentes.

¿Cómo presidenta de la Comisión de Programa, qué impronta le pretende dar a su funcionamiento y que grandes objetivos tiene para el año 2017?

En la Comisión de Programa se tiene que dar los grandes debates programáticos en un contexto de reflexión sobre la acumulación de las izquierdas latinoamericanas. Durante el 2017 tenemos que dar los grandes debates sobre el modelo de desarrollo, la agenda de derechos, la política exterior, los entes públicos, la educación. Creo que tenemos que evaluar además que funcionó y que no para poder proyectarnos mejor hacia el futuro.

¿Qué valor le da que el presidente Vázquez le haya pedido al FA que haga propuestas de prioridades para la Rendición de Cuentas?

Es bueno que Tabaré (Vázquez) le haya pedido esto al FA. La Comisión de Programa no está acostumbrada a la coyuntura sino que planifica a largo plazo. Nos estamos estrenando en esto. Pero que el FA diga: esto es prioridad absoluta y esto no es una señal fundamental. El Programa no tiene prioridades, es más bien una estructura de planes y programas. Pero tenemos que priorizar.

¿La Rendición de Cuentas tiene que tener aumento de gasto? ¿Por qué?

En la discusión que estamos teniendo al interior del FA toma en cuenta el equilibrio ingresos y gastos. La educación, el sistema nacional de cuidados, la salud, la vivienda, el combate a la violencia de género son prioridades presupuestales. La progresividad tributaria siempre puede mejorar. Hay que gravar la riqueza y no sólo el trabajo. Hay voluntad política para eso y Casa Grande la tiene. Si hay incremento de ingresos puede haber incremento de gastos.

Si la Rendición debe contemplar el programa del FA, ¿cómo se hace para asegurar el voto 50?

Sobre el voto 50: hay que tener claro primero que queremos, después buscamos el voto 50.

¿Hay resistencia en la interna del FA en impulsar la reforma militar?

Hay resistencia en el FA. Si la hay. Y mucha. Sino se hubiera avanzado, especialmente después de reformar la Caja Policial.

Reformar la Caja Militar es hoy el imperativo ético y presupuestal más importante del FA.

Violencia de género y feminicidio

¿Desde el punto de vista parlamentario qué se puede hacer para enfrentar la violencia de género y el feminicidio?

Debemos aprobar las leyes pendientes: como ser la ley integral de violencia de género y la ley de femicidio, esta última dentro de la primera o por vía separada. Además, aumentar las unidades especializadas de Violencia de Género en el Ministerio del Interior. Disponer de más funcionarios en esa área.

Capacitación y formación de los jueces. Creo que la sociedad civil debe ser atendida cuando pide ser escuchada en el nombramiento de la Suprema Corte de Justicia. Necesitamos representantes allí especialistas en Violencia de Género dado que es hoy uno de los principales problemas penales.

Y políticas laborales y de vivienda de “salida ” para las víctimas de la Violencia de Género, que es hoy una emergencia social.