José Luis Rodríguez, presidente de Nacional, realizó duras declaraciones contra el árbitro chileno Julio Bascuñán por no haber sancionado un clarísimo penal en favor de los tricolores en el partido ante Botafogo. “Me tiene recontra caliente esto porque vio la jugada y no la cobro.

Un robo tan descarado no tiene explicación”, dijo Rodríguez y agregó que “Veo las imágenes y estoy más caliente. El video ya lo tiene Alejandro Domínguez y Jorge Larrionda porque si es por mí este señor no arbitra más en su vida, irá a dirigir a la “C” de Chile.

Me tiene recontra caliente porque lo vio y no lo cobró. Lo veo yo desde el palco, lo ve Conde desde el arco de Nacional a más de 100 metros, porque es una jugada de voleibol. Lo vio todo el Parque Central y justo los cuatro jueces no lo vieron, por favor”, declaró en el programa 100% Deportes de Sport.

El “1” de los albos dijo también que “me mataron hoy, eso le dije, y me contestó que algo había visto. Es incalificable. Jamás en mi vida vi un penal tan grande no cobrado. Que le den descanso y si es posible por varios años.

La verdad que da mucha bronca, uno puede entender que haya muchos equipos brasileños en la copa, muchos argentinos, que sea difícil la Copa Libertadores, pero un robo tan descarado como el de ayer uno no lo entiende, saca las ganas, no tiene explicación. Si no viste el penal no podés arbitrar más. Una jugada de esas te afecta porque sabés que en lugar de contra 11, estás jugando contra 14”.