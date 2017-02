Recomendaciones del Consulado en EE.UU a uruguayos residentes

Ante una posible ola de deportaciones con las que amenaza la Administración Trump, el consulado uruguayo en Nueva York (EE.UU) recomendó a uruguayos radicados en Estados Unidos que tengan a mano poderes de tutoría de sus hijos y de bienes en caso de ser detenidos por Migraciones.

En caso de detención, y ante un posible juicio deportación, lo mejor es tener estos papeles con cesión de derechos a “gente de confianza”

Así lo confirmó a El Espectador Julio Ramírez, director ejecutivo del Centro del Inmigrante, situado en la localidad de Elizabeth, Nueva Jersey.

Estas recomendaciones no solo alcanzan a las personas que no tienen los papeles en regla, sno también a quellos que ingresaron a Estados Unidos con una extensión de la visa cuando esta todavía no era obligatoria.

Ramírez dijo que hay muchos uruguayos que han tenido hijos en Estados Unidos y tienen bienes, que pueden tener conflictos en el nuevo escenario.

“Muchas veces no tienen derecho a enfrentar un juicio de deportación”.

Se estima que 70.000 uruguayos residen en Estados Unidos.

Centro del Inmigrante apoyó una charla propiciada por las autoridades diplomáticas en suelo neoyorquino. Unas 130 personas concurrieron a la convocatoria.

Fuentes. Subrayado (Canal 10) y El Espectador