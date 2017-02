A través de su web oficial “El Club Nacional de Football se complace en anunciar que un ídolo máximo como Álvaro Recoba vuelve a casa, aunque en este caso no para regalar su magia dentro de un campo de juego sino para integrar la Comisión de Patrimonio y Obras y ayudar a concretar el sueño del nuevo Gran Parque Central, entre otras acciones de relevancia”.

De esta forma se oficializa la noticia que surgiera días atrás sobre esta llegada del ex futbolista a la comisión referida y se abre una posibilidad más que viable para que el “Chino” se postule a la presidencia del club en las elecciones de diciembre 2018.

Entrevistado por el sitio oficial Nacional.uy, Recoba se refirió a cómo surgió la posibilidad de integrarte a la Comisión de Patrimonio y Obras: “Por una invitación del Presidente. José Luis (Rodríguez) me planteó, con mucha razón, que él veía muy positivo que me integrara ahora a la vida interna y política del club. De cualquier modo, vale aclarar que, por suerte, en Nacional integrarse a ésta o a cualquier otra Comisión del Club es un derecho que tenemos todos los socios. Es parte de la vida democrática de un Club que siempre ha tenido cientos de socios participando en todas sus Comisiones”.

Al consultarle si esta participación tiene alguna relación con el interés que ya manifestó de postularte a Presidente del Club respondió: “Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que me integre a la Comisión con interés electoral. Está claro que me interesa la política del Club, por eso remangarme y trabajar es la mejor forma de aportar en este terreno. Y también es una forma de aprender, de conocer, de ver a Nacional desde otro lugar”.

¿Por qué Patrimonio y Obras y no otra Comisión?

Precisamente, por el patrimonio del Club. El patrimonio de Nacional es un legado que, como dice José Luis, nos dejaron nuestros antepasados y cada nueva generación de dirigentes tiene la obligación de protegerlo y hacerlo crecer. En algún sentido es como en la cancha, cada vez que lográs un objetivo, lo festejás, pero ya estás pensando en el siguiente.

¿Cómo ves al GPC y su crecimiento?

Al Parque lo veo genial; pero confieso que yo no puedo ser objetivo. Cuando lo viviste desde la cancha ves cosas que pocos pueden ver. No hay una cancha igual, no sólo porque es un estadio hermoso y pronto va a quedar increíble, no sólo porque está en el centro de la ciudad, no sólo por su historia.

Por la gente, en eso el Parque es único. El Parque rugiendo es un infierno, y al mismo tiempo es un lugar lleno de alegría, seguro, de buena convivencia. Pero más allá del Parque, conocer al Club como jugador me da una perspectiva propia del patrimonio.

Por poner un ejemplo, hay una gran parte del patrimonio del Club que tiene que ver con las formativas. La Casona, las canchas e instalaciones de entrenamiento de los chiquilines en Los Céspedes, etc. Espero en esas cosas poder aportarle al Club una mirada “de jugador” por decirle de algún modo.