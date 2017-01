Cada vez que daba una entrevista, la pregunta surgía en algún momento: ¿cuándo pensaba regresar a Peñarol? El “Cebolla” siempre pateaba la pelota para adelante, alegando que no era el momento indicado. Pero el momento llegó. A sus 31 años, Cristian Rodríguez volverá a utilizar una camiseta que no se pone desde 2005.

“De palabra ya está todo arreglado con Peñarol. El lunes o martes, cuando me llegue la noticia de que seré jugador libre (ya rescindió contrato con Independiente, pero la cosa será oficial en algunas horas), será cuestión de ir a firmar y luego empezar a entrenar”, manifestó el volante de la selección, que también habló de los objetivos con los que llega, su estado físico y la relación con Leonardo Ramos, de quien fue compañero en 2004.

“La Libertadores ilusiona muchísimo”

Uno de los primeros temas que abordó, ya hablando como jugador mirasol, pese a que aún no lo es oficialmente, dedicó un tramo de las notas concedidas a Subrayado y VTV a hablar sobre los desafíos que se le vienen encima a Peñarol.

Claro, la Copa Libertadores es lo que más seduce: “Me ilusiona muchísimo la Libertadores. Es lo que más deseo, pero primero quiero llegar, firmar, integrarme, ponerme bien físicamente, conocer a los compañeros y que salga todo bien. Tenemos que ganar el Uruguayo e ir en busca de la Libertadores”.

Para Rodríguez no será una novedad el hecho de convivir con la presión que conlleva jugar en un club como el mirasol: “la gente siempre quiere verlo campeón porque es grande. Estoy preparado para afrontar esa presión”.

“Llegué a Peñarol con 12 años y lo primero que aprendés es que hay que demostrar compromiso, ganas de estar en el club y respeto por la camiseta. Hoy es un momento complicado y vienen pasando cosas fuera del fútbol que no están bien. Mucha gente me dijo que no viniera pero mi idea es volver ahora y que las cosas salgan bien”, añadió.

“Todo es de la cabeza”

Las lesiones no lo dejaron en paz durante su pasaje por el “Rojo” de Avellaneda, en que apenas pudo completar un puñado de partidos y se perdió una cantidad considerable por estar en la enfermería.

Sin embargo, el “Cebolla” dice que está en óptimas condiciones. “Todo es de la cabeza; estoy sano. Obviamente las lesiones musculares te paran por un poco tiempo, y que si son varias te molestas. Mi idea es ponerme bien y que no vengan más lesiones”, disparó.

“Las lesiones no me ayudaron mucho. Tampoco ayudaron los resultados, que hoy en día son todo. Independiente es un club muy grande, que tiene mucha historia. Me quedo con la lástima de no haber podido lograr un título”, añadió.

Posteriormente, manifestó que siente que este era el momento ideal para retornar al club que lo formó y del que es hincha: “La idea era no venir a los 35, 36. Hoy tengo 31 años, estoy muy bien y quiero ayudar al equipo”.

“Me siento bien, muy ansioso y muy contento, porque gracias a Dios últimamente tuve ofertas para ir Europa y a otras parte del mundo. Pero no quise salir, quise quedarme acá, para ponerme bien, estar tranquilo y lograr cosas importantes”, agregó.

Mientras espera que se resuelvan los últimos detalles del fin de su relación con Independiente, descansa en su Juan Lacaze natal. Esto no quiere decir que haya perdido tiempo valioso en su acondicionamiento físico, ya que lleva varios días trabajando con el preparador físico Daniel Fontana en Colonia. “Espero integrarme al equipo porque no es lo mismo entrenar solo que con un plantel. Me hubiera gustado integrarme antes, pero por un tema de papeleo y tiempos no fue posible”, dijo al respecto.

Terminó considerando: “Espero que en una o dos semanas estar a disposición. La idea es sumar”.