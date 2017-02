Por: Matías Canabarro

La reestructuración del mediocampo será la gran tarea que deberá afrontar Leonardo Ramos para el partido del domingo, cuando Peñarol recibirá a Boston River en el Campeón del Siglo.

A la inevitable ausencia de Nahitan Nández por suspensión se suma la baja del “Vikingo” Marcel Novick, quien padece una lesión muscular que lo dejará fuera de los próximos partidos. “Clínicamente sospechamos que hay rotura de fibras musculares”, dijo el doctor Rienzi, por lo que el barbado podría faltar entre 20 y 30 días.

La situación hace que una serie de dudas brote en la mente del entrenador: ¿Será momento de que ingrese el “Cebolla” Rodríguez o aún no está en óptimas condiciones físicas? ¿Nicolás Dibble es el indicado para llenar la vacante que deja Nández por la derecha? ¿Es Ángel Rodríguez la mejor opción para rearmar el doble cinco?

Con el correr de los entrenamientos, el velo irá descorriéndose, pero ya hoy es posible aventurar, en base a lo hecho por Ramos a lo largo de la pretemporada y en los dos encuentros disputados, quienes serán los elegidos para el nuevo mediocampo mirasol, que perderá a dos de sus máximos exponentes en lo que a entrega se refiere.

El gran candidato

Ángel Rodríguez tiene todos los boletos para ser el encargado de reemplazar al “Vikingo”. El ex River Plate es, junto a Nicolás Freitas, quien posee características más similares a las de Novick, por lo que es natural que Leonardo Ramos lo ponga en el primer lugar de la lista de posibles sustitutos.

La entrega en cada pelota y la disciplina táctica son elementos que parecen asegurados con Rodríguez, que además cuenta con el punto a favor de haber sido la primera opción de cambio cada vez que fue necesario meter mano en ese sector del campo durante los amistosos de pretemporada.

Detrás suyo viene el mencionado Freitas, a quien la asiduidad de los problemas físicos y el poco fútbol que tuvo en el equipo titular en los partidos de preparación parecen marginar a un segundo plano.

Tomás Costa es el otro volante central que está en el plantel, pero es un jugador distinto al que Ramos busca para sustituir a Novick. El argentino tiene más puntos de contacto con Guzmán Pereira; son “5” más modernos, capaces de jugar con la pelota pegada al piso, lanzar buenos pases y sacarle jugo al remate de media distancia.

Dado que el DT pretende un equilibrio entre ambas especies en el doble cinco, parece casi imposible que este no esté compuesto por Ángel Rodríguez y Guzmán Pereira cuando los mirasoles salgan a la cancha para enfrentar a Boston River.

¿El turno del “Cebolla”?

Un puñado de minutos en Belvedere le bastaron a Cristian Rodríguez para mostrar algunas pinceladas de su calidad, que le aseguran un puesto entre los titulares cuando esté en óptimas condiciones físicas.

La duda, entonces, salta a la vista: ¿estará el “Cebolla” al 100% de su capacidad para el fin de semana? De ser así, está claro que será él quien reemplace a Nahitan Nández. Esto posiblemente mude a Matías Mier de izquierda a derecha, para permitir que el volante de la selección se situé en su hábitat natural.

Sin embargo, lejos de los planes de “Leo” Ramos está apurar la puesta a punto del lacazino, que hasta que no esté a tope desde lo físico no será incluido entre los once, sino que se limitará a dar una mano en el segundo tiempo.

Si el “Cebolla” no está para ser titular ante Boston River, es más que probable que sea Nicolás Dibble quien habite el sector derecho del mediocampo. El ex Plaza fue llamado a actuar tanto en los amistosos de pretemporada (en varios comenzó luciendo el chaleco de titular) como en los dos encuentros oficiales, en que ingresó durante el complemento, lo que anuncia el buen concepto que de él tiene Ramos, lo que evidentemente lo hace tener ventaja para quedarse con la titularidad.

Leonardo Ramos ya puso manos a la obra para armar el rompecabezas y diagramar el mejor equipo posible para suplir las ausencias y reencontrarse con el triunfo el próximo fin de semana, cuando los mirasoles jugarán su segundo partido de la temporada en su templo.