Compartir Tweet



WhatsApp





Con cifras cerradas al 6 de agosto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que las rapiñas bajaron 12,6 % en todo el país en relación al mismo mes de 2015, punto de partida de la comparación. Si se observan los primeros ocho meses, este delito cayó 10,6 % sobre el mismo período de 2016. Uruguay finalizará el año con siete homicidios cada 100.000 habitantes, cuando en Brasil es de 29 homicidios cada 100.000.

Durante su oratoria en la sesión abierta del Consejo de Ministros realizado en Nuevo Berlín, el ministro Bonomi destacó la reducción de las rapiñas del 12,6 %. El ministerio estima que, sobre diciembre de este año o marzo de 2018, este delito habrá caído 15 %. Al finalizar el próximo año, la caída de las rapiñas habrá sido del 25 % y del 30 % al final del mandato, explicó.

En términos concretos, este año se registraron 1.300 rapiñas menos que en 2016. La reducción sobre 2015 fue de 2.000 rapiñas.

Los homicidios cayeron 9,3 % con respecto al año pasado. Si la comparación es con 2015, la baja es de 13,3 %, 44 homicidios menos. El año pasado la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes fue 7,6 %. Bonomi adelantó que este año la cifra quedará por debajo del 7 %.

Brasil tiene una tasa de 29 homicidios cada 100.000 habitantes, “es por esta razón que los turistas, cuando visitan nuestro país, dicen que Uruguay es un país seguro”, explicó el ministro.

En Río Negro, al 6 de agosto fueron denunciadas 10 rapiñas (tres más que el año pasado), 37 hurtos menos y un homicidio, la misma cantidad de 2017. El abigeato bajó 30 %.

El presidente Tabaré Vázquez indicó que el Gobierno tiene cifras respaldadas para informar a la población de forma concreta y certera. “Como se dijo al principio de este gobierno, al final del período la cifra de rapiñas se habrá reducido en un 30 %. Hay trazabilidad de todo, hay información respaldada, no es una vista del espíritu, es lo concreto, porque nosotros no mentimos, ni agrandamos, pero tampoco achicamos, y queremos que la población conozca la información que no llega”.