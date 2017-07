Compartir Tweet



El presidente español, Mariano Rajoy, señala que no ‘hará nada fuera de la ley’ para impedir la celebración del referéndum independentista en Cataluña.

“Haré exactamente lo contrario que el señor (Carles) Puigdemont que está liquidando la Constitución española y la ley. Yo no haré nada, nada, fuera de la ley, exactamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Puigdemont”, indicó el jefe del Gobierno español durante una rueda de prensa.

Rajoy realizó estos comentarios en respuesta a unas declaraciones hechas esa misma jornada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, en las que censuró al Gobierno central por estar “dispuesto a todo”, para evitar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el próximo 1 de octubre.

No obstante, rehusó responder a la pregunta de que si pretende activar el artículo 155 de la Constitución para obligar a las autoridades catalanas a cumplir la ley o no: “Soy el presidente del Gobierno y no debo adelantar acontecimientos nunca”, apostilló Rajoy.

Lo que sí aseguró el presidente del Gobierno español es que no va a dejar que se celebre la consulta independentista por ser, según él, “absolutamente ilegal”. Los diputados catalanes presentaron el martes en el Parlamento catalán la ley para regular el plebiscito. El texto “establece un régimen jurídico excepcional”, que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”.

El Gobierno central, en manos del conservador Partido Popular (PP), rechaza con rotundidad una consulta independentista. Y busca alianzas con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos para evitar el referéndum antes de que llegue el 1 de octubre, la fecha establecida para su celebración. Cabe destacar, no obstante, que partidos españoles, como Podemos, respaldan la consulta sobre la hipotética independencia de Cataluña por ser, dicen, una iniciativa ‘perfectamente legítima’.