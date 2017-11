Compartir Tweet



Hace algunos meses, cuando volvió de Wanderers, Peñarol buscaba un centrodelantero “de peso” y evaluaba la posibilidad de cederlo nuevamente a préstamo. Finalmente, el cuerpo técnico decidió darle una oportunidad, y vaya si Cristian Palacios la está aprovechando.

El “Chorri” transforma todo lo que toca en oro. En once fechas del Clausura, lleva diez goles convertidos. Esa sola cifra es impactante, calificativo que aumenta al considerar que solamente fue titular en dos partidos (ante Rampla, a quien le marcó un “hat-trick”, y ayer contra Danubio).

Además, el artillero de Peñarol mantiene viva la esperanza de alcanzar o superar el histórico récord de Fernando Morena. El “Potrillo” anotó 36 goles en una temporada en la década de los ’70; Palacios lleva 29 (19 en Wanderers, 10 en Peñarol) cuando quedan cuatro partidos por jugar. La misión es complicada, pero la irreal efectividad que viene teniendo el salteño mantiene viva la esperanza.

Encendido es poco

El promedio de goles por partido que acumula Cristian Palacios en el Clausura es asombroso. Sus 10 anotaciones en 346’ arrojan una media de un festejo cada 34,6 minutos. Una barbaridad.

En seis de los ochos partidos que jugó durante el corriente torneo, Palacios ingresó desde el banco de suplentes. En esas condiciones pudo marcarle a Liverpool, Wanderers, Defensor, Sud América y Juventud. Cuando fue titular (ante Rampla y Danubio), mostró toda su capacidad, anotándoles tres y dos goles, respectivamente.

Únicamente Fénix se salvo de su voracidad goleadora. El “Chorri” jugó 35’ y no pudo anotar, siendo este el único partido del Clausura en que tuvo minutos y no firmó las redes. Ante El Tanque, Nacional y Boston River no jugó un instante (en el primero no fue ni al banco).

“Se disfruta mucho”

En su clásica conferencia post partido, Leonardo Ramos contestó las inevitables preguntas sobre el magnífico presente de Cristian Palacios. “Cada vez que entra hace goles, sea desde el banco o titular. Es un goleador tremendo”, manifestó el DT, que luego recordó que su racha es posible gracias al trabajo de todo el equipo.

“Palacios es el definidor de la jugada, pero previamente hay elaboración para que el pueda explotar sus virtudes. Las estadísticas del ‘Chorri’ son buenísimas, así como las de todo el equipo. Somos el más goleador y el menos vencido. Eso es algo importantísimo para nosotros”, agregó.

Otro miembro del mundo aurinegro que se refirió al presente del artillero fue Jorge Barrera. Dijo en Sport 890: “Lo de Palacios se disfruta mucho. Es bueno que aún estando con cuatro amarillas puedas seguir jugando todos los partidos hasta el final. Para todos los hinchas de Peñarol, ver cómo lucha y pelea por todas las pelotas, es sumamente disfrutable. Ver a Fernando Morena gritando sus goles es increíble. Los grita como si fueran suyos”.