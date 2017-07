De Robert a Philippa: Una gloria del ciclismo británico que se cambió de sexo

Compartir Tweet



El ex ciclista británico Robert Millar, líder de la montaña en el Tour de France de 1984, reveló a los 58 años su cambio de sexo, que le ha llevado a denominarse Philippa York, confirmando así un secreto a voces en el pelotón.

“Cyclingnews, les quiero presentar a Philippa York, colaboradora oficial de está página desde hace años, y que anteriormente firmaba bajo el nombre de Robert Millar”. Con ese original anuncio en la página especializada en ciclismo, Millar confirmó su nueva identidad.

“Si guardé en secreto mi vida íntima todos estos años es porque tuve razones para ello, yo creo que evidentes, y por las que no tuve una imagen pública desde el final de mi carrera. Sin embargo es agradable comprobar que los tiempos han cambiado, cuando 10 años atrás mi familia, mis amigos y yo éramos objeto de miradas arcaicas y de prejuicios de algunas personas y de páginas en los periódicos”, añadió Philippa York.

Su cambio de sexo se une el del decatleta estadounidense Bruce Jenner, campeón olímpico en 1976, transformado en Caitlyn en 2015, a la edad de 66 años.

“Sé que soy diferente desde los cinco años, pero me llevó un tiempo asimilar esta diferencia y saber convivir con ella. Afortunadamente, las cuestiones relativas a la identidad sexual ya no sufren más ignorancia e intolerancia, hay una mayor aceptación, una mayor comprensión”, se felicitó Philippa.

Tres veces campeón de Gran Bretaña (1978, 1979, 1995), conquistó cinco etapas en las tres grandes vueltas, tres de ellas en el Tour, donde se llevó el maillot a lunares de la montaña y fue cuarto en la general.

Sus complicadas relaciones con sus compañeros y las alianzas entre equipos le impidieron conquistar en 1985 la Vuelta a España, que finalizó en el segundo cajón del podio, y en la que vestía el maillot de líder a dos días del final. El cambio de sexo del escocés no sorprendió entre el ciclismo internacional. “Era un rumor del que estábamos al tanto desde hace varios años”, confirmó Pascal Lance, excompañero de equipo de Millar. “Después le perdimos la pista ni no lo volvimos a ver en el Tour ni en otras carreras”, añadió.

Se retiró profesionalmente en 1995, a los 37 años.”Aprovecho esta ocasión para dar las gracias a las diferentes organizaciones que conocían el secreto pero lo guardaron”, concluyó.