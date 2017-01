Por: Isabel Villar

La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Uruguay el 28 de setiembre de 1990 por Ley 16.137, establece en su artículo 3 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño“ y que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (…)“. Por su parte, el artículo 9 prescribe que “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño“.

Uruguay, además, cuenta con su propio Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823 de setiembre de 2004 y sus modificativas), cuyo artículo 14 consagra como principio general que “El estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción (…) y que “(…) asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos“. El artículo 14 del mismo ordenamiento dispone que “El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes de toda forma de abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución“.

Este marco jurídico, sin embargo, no evitó que, en primera instancia, una jueza de Familia hiciera lugar al reclamo de un padre sospechado de abuso sexual infantil y ordenara la restitución de su hija de cuatro años a España, donde hasta antes de estos hechos residía la familia. En segunda instancia, un tribunal de apelaciones lo confirmó por unanimidad en lo que hace al retorno obligatorio de la niña. No obstante, supuso un avance porque la violencia doméstica ejercida por ese padre contra la madre y la niña se aceptó como probada y se pusieron condiciones para el regreso. Entre ellas, que el juez español competente confirme la tenencia provisoria a favor de la madre y la prohibición de acercamiento o comunicación del hombre respecto de ambas víctimas.

Pero no alcanza. La niña hace varios meses que está en Uruguay, protegida y contenida por su madre, su familia y amistades. También transita un tratamiento psicológico que vaya si le hace falta. Se adapta al nuevo destino y mientras corran los trámites procesales (notificación al padre y al juez español que corresponda) la niña probablemente estará comenzando su educación inicial en nuestro país.

Lejos de agotarse en los límites de su judicialización, el caso puede considerarse un asunto país a la luz de la legislación internacional y nacional referida al comienzo. Se trata de una niña de corta edad presuntamente abusada sexualmente por su propio padre en un contexto de violencia doméstica reconocida por la justicia uruguaya. Aunque se hayan desatendido la mayoría de las pericias aportadas por la madre, allí están para mostrar suficientes elementos que hablan de alto riesgo prevenible. Con lo actuado hasta ahora, ¿puede considerarse que el Estado uruguayo ha cumplido con la obligación de atender el interés superior de esta niña, particularmente vulnerable por razones de edad y de violencia ya sufrida? Reenviarla a España significa exponerla a la cercanía de un padre sospechado de abusar sexualmente de ella, en un pueblo aislado en las montañas de ese país.

En cuanto se hizo público, el tema impactó por lo menos a parte de la sociedad uruguaya. Por las redes sociales circuló un petitorio tendiente a evitar la restitución, que en una semana cosechó cerca de 10.000 firmas de mujeres y hombres de todas las edades y condiciones sociales. La madre de la niña sintió la necesidad de agradecer el apoyo recibido de tantas personas desconocidas hasta ahora que se comprometieron con su causa, lo que dio a conocer en la carta que se transcribe a continuación.

Solidaridad y agradecimiento

“Me equivoquè. Me equivoqué en pensar que algún día él podía cambiar, en pensar que una relación era `aguantar`.

Me dejé de lado, me olvidé de mí.

Me siento culpable, porque por estas cosas lo terminó pagando el ser más amado de mi vida, mi pequeña hija.

¿De qué sirvió que mi pequeña guerrera lo contara? ¿De qué sirvió que se revictimizara frente a cada prueba que tuvo que dar? ¿Cómo no alcanza todo lo que dijo para que la cuiden y dejen tranquila en el lugar donde se sintió segura y protegida para contarlo?

Solo alguien que haya pasado por esto sabe el dolor, la impotencia, el desgarro, la angustia que genera que lastimen a un hijo, que abusen de él.

En el momento más duro, en el que se iba a definir si mi hija se quedaba en Uruguay para poder seguir en su proceso de recuperación de algo tan traumático como es ser abusada por su propio padre, empezó a pasar algo que nunca hubiese imaginado.

Todo el apoyo de tanta gente que de una manera u otra nos demostraba su cariño y el repudio por esta decisión.

En medio de tanto dolor y nervios, esta red que se armó de contención alrededor nuestro me hizo darme cuenta que no sólo mi familia y yo veíamos esto como una injusticia, ¡sino que miles de personas apoyaban lo mismo!

Me di cuenta de que no estábamos solas, me di cuenta de que esto le pasa a muchísima gente, ¡demasiada!

Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a cada una de esas personas que están ahí apoyándonos y sintiendo lo mismo que sentimos nosotras, que esto es una injusticia.

Yo sólo espero que lo que le pasó a mi hija sirva para que esto no vuelva a ocurrir, que no se vuelva a dejar solo y desprotegido a un niño que gritó su verdad, y que los niños que no pudieron hacerlo, ¡ahora sí puedan! Y que se les crea, se los respete, ayude y se den las herramientas necesarias para salir adelante, no que se les de la espalda y se los mande a su país de `origen` para que las cosas se resuelvan ahí sin pensar en todas las consecuencias negativas que eso nos va a traer.

Quiero hacer público en medio de tanto dolor e injusticia, el agradecimiento a cada una de las personas que firmó, o que compartió esto en las redes, a todas las ONG que estuvieron y están bien cerca nuestro brindando su apoyo incondicional a cada rato, todos han sido farolitos de luz en un momento de muchísima oscuridad. ¡Gracias!“

El texto transcripto trasciende su objetivo primigenio y suma reflexión a partir de una experiencia personal en la que seguramente se verán reflejadas muchas mujeres, protagonistas pasivas de una violencia que las vuelve a victimizar cuando se culpan por no haber actuado a tiempo, por no haber sabido evitar el sufrimiento de sus hijas e hijos… Como si fuera tan fácil sofocar sueños, vencer vergüenza y miedos, y hasta enfrentar represalias sociales.