Ayer sucedió un nuevo episodio que puso al Partido Nacional en el centro de las miradas: un nuevo político se puso en contra de la agenda de los nuevos derechos adquiridos, instrumentada por el Frente Amplio, como es el aborto, el matrimonio igualitario o la marihuana.

Anteriormente, había ocurrido un hecho similar que atrajo la atención de la opinión pública: En “nombre de dios”, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue planteó que se deberá revisarse la agenda de derechos si el Partido Nacional gana la elección nacional. El legislador desató una muy fuerte polémica al sostener, en el semanario Búsqueda, que esas leyes deberían ser derogadas ya que “entendemos que no le hacen bien a la sociedad”.

En este caso, el diputado suplente Carlos Iafigliola, de la Corriente Social Cristiana, afirmó lo siguiente: “No estoy de acuerdo con que se acepte esa famosa agenda de nuevos derechos. Entre otros, lo que más me duele es la ley de aborto, que algunos consideran que es un derecho. Para nosotros no es un derecho y no es un tema laudado, vamos a seguir trabajando por defender la vida”.

A la luz de estos hechos, cabe preguntarnos: ¿Quién es Carlos Iafigliola? ¿Cuál es su perfil y qué tipo de propuestas impulsa? LA REPÚBLICA intentará contestar estas tres interrogantes.

Los hechos

Dichas declaraciones sucedieron durante la Convención Nacional Blanca, que se sesionó en el Club Wanderers de la ciudad de Durazno y contó con la presencia de sus máximos líderes: Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, además del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.

La convención tuvo un episodio fuera de agenda, y fue la intervención Iafigliola, quien habría sorprendido a todos los presentes al expresar que quería hacer uso de la palabra y que discrepaba con una parte del informe que se pretendía votar.

Iafigliola (según consignaron La Diaria y Montevideo Portal) reclamó al Directorio del Partido Nacional la actitud de desmarcarse de las declaraciones del diputado Álvaro Dastugue en relación a la llamada agenda de “nuevos derechos” entre los que se encuentran temas de sexualidad, aborto y regulación del cannabis.

Dastugue fue blanco de críticas semanas atrás cuando afirmó que era necesario que el Partido Nacional, en caso de llegar a la Presidencia en el próximo periodo de gobierno, debería derogar la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana.

Por último, Iafigliola se molestó por el hecho de que en julio pasado estuviera colgado, en la sede central del Partido Nacional de Plaza Matriz, el lazo con los colores del arcoíris, símbolo del Día del orgullo gay y la diversidad sexual. “Me gustaría, con el mayor de los respetos para el Directorio, que las banderas que se cuelguen del balcón del Partido Nacional sean las banderas patrias y la del Partido Nacional, ninguna otra”.

Las frases más destacadas

En términos generales, el legislador se define “pro vida” y arremete contra la ley promulgada en 2012 que despenalizó el aborto. Además, tanto su perfil como sus propuestas pueden verse claramente en su cuenta de Twitter, en la cual presenta una activa participación.

En esa red social se destacan las siguientes declaraciones realizadas por Iafigliola:

– “Alerta Padres y Abuelos: ONG, ONU y Primaria quieren adoctrinar a nuestros niños con temeraria guía de Educación sexual”.

– “Atención autoridades de Educación: Lo decimos fuerte y claro: ¡damos respaldo total a la directora del liceo 1 de Salto!”.

– “Atención medios: Esto también fue parte del Día de la Mujer: Vandalismo, odio, violencia e intolerancia. Todo bien con las 300 mil, pero esto también pasó”.

– “¡Hay esperanza! Fallo histórico, protege derecho del padre y del bebé, y frena aborto. La Ley de Aborto va a caer”.

– “Como han cambiado las cosas, un Social Cristiano anunciando venta legal de la Droga Marihuana. ¡Terrible primer paso hacia un camino sin retorno!”.

– “Lamentable. La Junta dijo no a María, no a la tolerancia, no al pluralismo. Argumentos cero. ¡Solo un rancio laicismo militante anti iglesia católica!”.

– “Desde hoy es más grave que un hombre mate a una mujer, que una madre mate a su hijo. Senado aprobó Femicidio, lo políticamente correcto”.

– “Otra vez Abracinskas te olvidas de que Murió un Bebé, otra vez atacas a jueces y objetores, otra vez obsesión por abortar. ¡Basta! ¡Si a la vida!”.

El sector y su doctrina

Iafigliola pertenece a la Corriente Social Cristina, que está expresada en la Lista 252 del Partido Nacional. Según lo que comunica este sector en la web del partido, se definen como una “agrupación, que desde el pensamiento Social Cristiano seguirá trabajando en la defensa de valores como la vida y la familia, en busca de una patria más justa, más solidaria, más fraternal y más humana”.

“A la luz de los resultados luego de cuatro años de aplicación de la Ley de Aborto, manifestamos nuestro más profundo rechazo de la ley, y la preocupación por el aumento año a año del número de abortos, más de 38 mil, en estos cuatro años. Un bebé muere por hora, por aborto legal, con la complicidad del Estado uruguayo. Un verdadero genocidio.

Seguiremos recorriendo el país, y denunciando esta terrible realidad, y presionando al gobierno para que se den planes alternativos al aborto, que privilegien y salvaguarden la vida de los dos, de la mamá y del bebé. Y seguiremos trabajando para que esta terrible e inhumana Ley del Aborto, un día caiga, definitivamente”, expresó la Corriente Social Cristiana Lista 252 en un comunicado, luego de que sus integrantes se reunieran en Atlántida para reflexionar sobre varios asuntos de la vida política.

Sin embargo, según “La Diaria”, la tasa de fallecimientos vinculados a embarazo, parto, y aborto en Uruguay es la más baja de América Latina. Los datos aparecen en la publicación internacional Gynecology Obstetrics. “Uruguay ha presentado una drástica disminución de su mortalidad materna en los últimos 25 años, y se encuentra, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en el segundo lugar, con la menor mortalidad materna en la región de las Américas, por detrás de Canadá, sostiene el informe de la revista. En cambio, en Argentina y Brasil, 50% de los abortos terminan con la muerte de la mujer”.

En los hechos más recientes de este sector, la lista 252 resolvió por unanimidad “desvincularse del sector Alianza Nacional, en el cual militamos y aportamos en los últimos nueve años, en el mejor de los términos y respetos, por el Movimiento y por su líder Compañero senador Jorge Larrañaga, por motivos netamente estratégicos políticos”.

Además, el movimiento definió “contribuir y sumarnos a partir de ahora, al Nuevo Movimiento de Renovación que se está gestando en el Partido Nacional, junto al diputado Javier García y otros connotados dirigentes y compañeros, en la búsqueda estratégica de mejorar y modernizar la propuesta política y la performance del Partido Nacional, de cara a las próximas Elecciones Nacionales y Departamentales”.